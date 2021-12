Programme  » Dokh Mbook » : Amadou Hott reçu par Sokhna Mbene Fall Ibn Serigne Modou Aminata Fall

Après avoir effectué la prière de Jummah à la mosquée Mouride de Touba Thiaroye ( Diaaka Serigne Fallou) une des plus anciennes mosquées de la commune de Yeumbeul Sud. Le ministre et candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar a Yeumbeul Sud en a profité pour rendre visite aux autorités religieuses de la localité.

Après une riche échange avec l’Imam Serigne Abdou Khoudoss Diop qui a dirigé la prière collective. Amadou Hott a gratifié cette considération de la population de Touba Thiaroye pour l’accueil chaleureux et les prières formulées à son endroit.

Après une visite chez Sokhna Mously Mbacke Ibn Serigne Bara Mbacke Falilou. Le candidat à la mairie de Yeumbeul Sud a fait cap Sokhna Mbene Fall pour lui rendre visite et profiter de l’occasion pour lui présenté ses condoléances au Khalife Général des Baye Fall rappelé à Dieu dernièrement.

Il faut retenir que le ministre a magnifié en tant que homme politique mais aussi en tant que talibé toutes les actions de cette petite-fille de Cheikh Ibra Fall domiciliée à Touba Thiaroye par ailleurs très engagée dans la vie de la communauté.

Dans son discours , Amadou Hott a pris des engagements envers la communauté « Nous essayerons d’appuyer les travaux de l’édifice religieux, comme ce fut le cas dans de nombreux autres lieux de culte de Yeumbeul » laisse entendre Amadou Hott.

Au terme de l’audience, Sokhna Mbene Fall lui a exprimé toute sa gratitude et à formuler des prières pour le ministre et ses collaborateurs pour la réalisation de ses ambitions au bénéfice de Yeumbeul Sud et de ses populations.

