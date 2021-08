Programme “XEYU NDAW YI” : 1273 jeunes recrutés à Louga

Après le lancement du programme pour l’emploi des jeunes, 1273 jeunes ont été recrutés à Louga, dont 100 ont déjà signé leur contrat dans le cadre du programme “Xeyu Ndaw yi”

Une centaine de jeunes de la région de Louga ont signé, hier, des contrats de travail d’une durée renouvelables dans les domaines du reboisement, du cadre de vie, de la santé, du tourisme et du sport. Ces contrats de travail ont été signés en présence du Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion.

Dans le cadre du Programme “Xeyu Ndaw Yi», une cérémonie de signature des contrats de travail pour les jeunes recrutés a été tenu dans la capitale du Ndiambour, hier. Selon le Ministre de l’Emploi, Dame Diop, cette activité entre en ligne droite des orientations du président de la République, qui a décidé de consacrer un recrutement spécial massif de 65.000 jeunes sur l’ensemble du territoire.» Louga a été la première région a finalisé son recrutement à travers les départements”, précise M. Diop. Qui informe que dans le cadre des quotas qui sont alloués aux régions. Louga a un quota de 1273 jeunes répartis dans plusieurs secteurs”.

Hier, il était question de faire venir ces jeunes et les signer ces contrats de travail qui va consacrer leur entrée en fonction, pour pouvoir servir leur pays sur une durée de deux ans”, explique-t-il. Les jeunes bénéficiaires de ces contrats de travail ont été choisis par un comité de sélection composé d’autorités administratives et locales selon l’âge, la situation matrimoniale, le nombre d’enfants, l’expérience professionnelle “. Ce travail a permis de sélectionner 1273 jeunes 643 pour le département de Louga, 413 pour Linguère et 217 au niveau de Kébémer.

“Le choix de Louga, pour démarrer le processus de signature des contrats et d’enrôlement des jeunes sélectionnés ne relève pas du hasard. En effet, il témoigne de la diligence que les autorités de la région ont apportée à ce dossier», s’est réjoui M. Dame Diop. Le Ministre de l’Emploi avait lancé, il y a près d’un mois dans la capitale du Ndiambour, le programme en compagnie de son collègue de l’Environnement, Abdou Karim Sall.

SIDY THIAM