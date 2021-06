Projet de loi : Un retrait du texte plane

iL y a aussi l’éventualité d’amender certaines dispositions qui ne seraient pas bien rédigées ou qui pourraient être mal interprétées et qui ne feraient pas d’ailleurs de consensus au sein de l’Exécutif. Le Quo­tidien a appris que l’examen du projet de loi pourrait être reporté. Et qu’il n’est pas exclu que le texte soit purement et simplement retiré. Et de toute façon, tard dans la soirée, Guy Marius Sagna et Cie ont fait face à la presse pour appeler à manifester devant l’Assemblée.

