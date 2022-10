Projet Touba : La Fondation Cheikh Ahmadou Bamba (FONCAB) remet 69,5 millions de Fcfa au Khalif

La FONCAB ou Fondation Cheikh Ahmadou Bamba a remis la somme de 69,5 millions de francs au Khalife Général des Mourides en guise de contribution à l’ensemble des projets qu’il initie au nom de Serigne Touba et pour le compte de Touba.

Dans l’objectif de vulgariser la doctrine du mouridisme pour une meilleure appropriation dans le champ académique et intellectuel de son fondateur. La FONCAB ou Fondation Cheikh Ahmadou Bamba s’engage dans une nouvelle mission. Cette structure a pour objectif de vulgariser la mission, les réalisations et la doctrine du Cheikh.

Selon le coordonnateur du programme, ce projet précise vise aussi l’amélioration des conditions de vie et d’insertion sociale des Sénégalais tout en promouvant la culture mouride et la mission du Cheikh.

Pour rappel , cette organisation est essentiellement composée de Sénégalais nés aux Etats-Unis. Et elle une organisation à but non lucratif créée en Août 2015 fédérant 43 dahiras tous basés entre les Etats-Unis et le Canada.