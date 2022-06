Projet Usine de dessalement! Gor Mack Diouf crie « à l’usurpation »

Niché dans la commune de Guinaw rail, le vieux Gor Mack Diouf rumine sa colère contre Macky Sall. Le président de l’Association pour le canal de Lambaye (Ascal) a présenté un projet d’installation de quatre usines de dessalement des eaux dans les sites de Mbour, Mboro, Lompoul et Potou. Selon ce dernier, l’Etat a usurpé son projet à travers la Sones.

Gor Mack Diouf a présenté les documents qui attestent ses dires. Un projet qui, une fois exécuté, devait « arroser trois régions : Thiès, Diourbel et Louga. Cela permettrait, au minimum, de toucher 300 000 paysans, pour la première tranche, de cultiver pendant toutes les saisons et de faire travailler des jeunes des trois régions et bien au-delà. » Le projet inauguré en grande pompe par l’Etat du Sénégal à Ouakam serait-il une pâle copie de ce qu’a présenté Gor Mack Diouf. Tout porte à le croire. Des croquis et des copies du projet qu’il a lui-même écrit de ses propres mains et présenté à plusieurs personnalités, à des experts dont un Allemand et ce, depuis plus de 15 ans. « Toutes les correspondances aux autorités sont restées sans suite. Mais le financement était un problème car il fallait les ressources financières nécessaires à la concrétisation de l’ensemble des volets du projet qui est de 1 500 milliards F CFA. Avec ce projet, le Sénégal bénéficierait d’une eau potable et d’une alimentation très riche. Ces quatre usines seront accompagnées de trois hôpitaux de luxe,, 57 postes de santé, 250 km de routes bétonnées sur 10 m de large, pour faciliter l’ensemble des déplacements des paysans », affirme Gor Mack Diouf face aux journalistes.

Il rappelle que quand Macky Sall était en campagne pour gagner le pays, il lui avait soumis le projet. « Il m’avait pourtant promis de chercher des financements, une fois au pinacle. Des missives lui seront adressées, sans suite. Nous avons des partenaires techniques allemands, pour le construire. Si nous avons demain un financement, nous allons le réaliser, au grand plaisir de cette population », renchérit Gor Mack Diouf.

…Plainte contre le Dg de la Sones

Gor Mack dit avoir mal au cœur à cause du manque de sérieux dont font montre les autorités du pays. A l’en croire, ce projet qui lui a coûté autant de nuits blanches lui a été chipé par la Sones qui n’y a pas changé une virgule. « Ces gens-là ont juste changé de lieu. Mais comme je l’avais protégé, je vais porter plainte pour défendre ce qui me revient de droit. Nos avocats feront le reste. Je ne vais pas accepter qu’on me vole ce projet. Nous avons fait ce qu’on devait faire.

Avant cela, nous avions fait le tour de toutes les familles religieuses, du Forum civil et d’autres entités de la société civile, qui ont tous approuvé ce projet. Avec ce projet, la question de l’approvisionnement en eau serait définitivement réglée. On n’allait plus parler de pénurie d’eau dans les zones ciblées », peste notre interlocuteur.