Promotion de la Vaccination: Le ministère de la santé réceptionne 56 Pick-up destinés aux districts sanitaires

Le ministère de la santé et de l’action sociale a reçu ce lundi 56 véhicules de type Pick-up destiné aux districts sanitaires du pays de l’Allemagne. Selon Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye.

C’est un soutien considérable au plan de renforcement et de renouvellement de la logistique roulante, élaboré et soumis il y a quelques mois aux partenaires pour financement. « Cet important lot de cinquante-six (56) véhicules de type « Pick Up » permettra dans une première étape, à une bonne partie de nos districts, de couvrir les besoins en équipements roulants. Nous comptons sur l’engagement de nos autres partenaires pour combler le gap des districts restants », dit-elle.

Et d’ajouter: » Ces véhicules, adaptés au terrain parfois difficile, permettront aux districts bénéficiaires, à travers la combinaison des stratégies fixes, avancées et mobiles, d’offrir un meilleur accès aux services de vaccination, avec équité et efficacité dans les zones couverte ». Elle invite les Médecins-Chefs de districts à faire bon usage de ces équipements destinés à l’amélioration de ces performances quotidiennes, d’en assurer l’entretien et surtout, de veiller à leur utilisation judicieuse conformément à leur vision commune d’appui au système de santé du pays, dans l’intérêt majeur des populations.