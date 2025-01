Promotion du Baseball et du Softball au Sénégal: Les Pas géants du président Papa Amadou MBODJI

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après des années d’existence, le président Papa Amadou Mbodj a pu faire la promotion du baseball softball et baseball en seulement une année à la tête du comité national pour la promotion du baseball. Dans ce rapport d’activités, il liste les pas de géants franchis et les grands points marqués par le Président Mbodji.

Depuis sa prise de fonction en Janvier 2024, le CNP a eu à réaliser des activités allant dans le sens de promouvoir la discipline du Baseball en général et du Baseball 5 en particulier à travers différentes zones du Sénégal conformément à la feuille de route qui a été établie dés le départ, mais aussi conformément aux vœux de la tutelle. Il a eu à poser des actes allant dans le sens de renforcer la vulgarisation de la discipline qu’est le Baseball/Softball.

Sur ce, dans le cadre des activités, le CNP a eu à initier des rencontre avec des Pôles Techniques de Formations et de développements sportifs que sont l’INSEPS et le CNEPS, organiser des Journées de Détection et d’initiation à des Jeunes écoliers et des Jeunes de quartiers; rencontrer des Autorités Centrales, Décentralisées, des partenaires techniques, sociaux, économiques, sportives et l’organisation d’un séminaire de Formation au profit des Formateurs du CNP, de la FSSS et des acteurs intéressés par la discipline.

L’Arrêté N°000181 Portant Prorogation du Mandat Comité national de Promotion du Baseball/ Softball (CNPBS) du Ministère des Sports est à mettre à l’actif du CNP. Aussi la mise en place d’un Siège Social à la Cité les Mamelles sise à Ouakam ; suivant l’adresse ci-après : CNPBS, Mamelles Cité Aviation, parcelle n°4407, Dakar Sénégal, mise en œuvre d’un site Internet qui est mise à Jour régulièrement après chaque Activité. Ce site est accessible suivant le lien ci- www.baseballsoftball.net. Après le site, il a été mise en place une Chaine de Télévision dénomme Baseball TV.

La digitalisation avait pour objectif de rendre plus visible la discipline et de procéder ainsi à sa vulgarisation à travers le Sénégal mais aussi dans le Monde en général et l’Afrique. Une réunion d’informations et de prise de Contact avec l’INSEPS à la Salle de réunion dudit Institut. sis à Dakar. Réunion d’informations et de prise de contact avec le CNEPS à Thiès à la salle de réunion. Ces deux Rencontres avaient pour Objectifs principaux de renouer le contact avec ces deux organisations. Mais aussi discuter avec les principaux responsables sur un plan de développement et d’accompagnement car tous les deux serviront de pôles Techniques pour doter le CNP de Techniciens (Officiels, Coaches etc.) à chaque fois que de besoin. Sur ce, d’autres rencontres pour la Concrétisation d’une éventuelle collaboration se tiendront afin d’harmoniser les positions.

Dans le cadre de sa mission de vulgarisation, le CNPBS a eu à organiser des journées de détection et d’initiation dans différentes localités. Cela a regroupé plus de 100 jeunes avec des thématiques bien définies notamment avec la lutte contre la détérioration de l’environnement. Le CNPBS a eu à honorer sa présence lors de la Journée de l’olympique organisée à Rufisque sous la Présidence du préfet de Département et les Différents Autorités Sportives à savoir le Ministère des Sports, le CNOSS, le COJOJ et les Présidents de Fédérations Sportives. Ensuite, le CNPBS s’est déplacé pour rendre visite à des Clubs de Baseball existants à la Médina et à Guédiawaye. Sur ce, le CNP a eu à offrir un Lot d’équipement composé de Ballon – De dossards d’entrainement et des Plots d’entrainement.

Dans le cadre des activités du COJOJ, le CNPBS compte mettre en place un programme. Pour terminer le CNPBB en collaboration avec la WBSC ont organisé un séminaire de formation des Formateurs. Cette session a un double objectif. D’abord, un objectif général qui rentre dans le cadre du partenariat qui lie le CNPBB et la Fédération Internationale de former à travers des Formateurs sur les techniques du baseball en général et le Baseball 5 en particulier. Ensuite, des objectifs particuliers, cela permettra aux auditeurs formés à l’issue de cette session de vulgariser et de promouvoir le Baseball 5 à travers le Sénégal.

Cette session de formation a eu à regrouper quarante (46) auditeurs répartis comme suit 08 Femmes et 18 Hommes parmi les auditeurs à former et deux équipes de Jeunes écoliers du CSMH et des établissements œuvrant dans le sport étude. Cette Formation a vu la participation de : 16 Techniciens en baseball du CNPBS, 10 Professeurs envoyés par la Fédération Sénégalaise de Sports Scolaires (FSSS), 20 Enfants Pratiquants Sports & Etudes Sélectionnés avec un bon niveau d’étude.

Le Baseball est un sport collectif qui oppose deux équipes de neufs (9) joueurs, il se pratique soit sur terrain gazoné ou Sabloneux. Le But est de marquer plus de points que l’adversaire. Dérivé des mêmes racines que le criket, il se joue avec des battes pour frapper une balle lancée et des gants pour rattraper la balle. Une partie se déroule en neuf ( 9) manches. Chaque équipe, est tour à tour en attaque (à la Batte) et en défense (au lancer). Une manche s’est écoulé lorsque les deux sont passées une fois en attaque et une fois en défense. Une équipe est en attaque tant qu’elle ne s’est pas fait éliminer trois joueurs.

Géré au niveau mondial par la Fédération International de baseball créée en 1938, ce sport est très populaire en Amérique du Nord, mais aussi dans certains pays de l’Amérique centrale comme le Nicaragua et le Panama ; de l’amérique du Sud comme la Colombie, le Vénézuela, des Antilles, du Cuba, de la République Dominicaine, du Porto Rico ; en Asie comme au Japon, en Corée du Sud, Taiwan ; en Europe : France Belgique etc ; en Afrique : Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Zambie, Afriqe du Sud Ouganda etc.

Sur ce, des innovations sont à noter avec des disciplines spécifiques à l’instar des autres disciplines comme le Football Spécifique, le Basket à Trois etc. le Baseball n’est pas en reste avec le Baseballe 5. Cette nouvelle discipline Olympique, est une variante du Baseball. C’est un sport accessible à tous, jeunes comme moins jeunes et Il se joue partout très facilement car, nécessitant très peu de moyens et d’espaces.

Le sénégal n’est cependant pas en reste, et veut vulgariser la discipline. Mais en perspective des J.O.J de la Jeunesse de 2026 où il sera en œuvre compétitive. Sur ce, le Sénégal se prépare en phase pour cette discipline. Au lendemain de l’indépendance du Sénégal, les Pouvoirs Publics africains se sont appuyés sur le leg colonial. Aujourd’hui l’activité sportive est un phénomène de société, il est un vecteur d’éducation et de formation. Le sport est une véritable activité économique qui draine des flux financiers considérables. Ces considérations expliquent et justifient pleinement l’interventions des pouvoirs publics qui mesurent l’ampleur de ce phénomène social.