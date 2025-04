Promotion du Taekwondo: Le club de Yenne bénéficie de matériel de protection

C’est une façon aussi de le promouvoir et inciter les parents à inscrire leurs enfants à cette activité sportive », dit-elle. Et de poursuivre: » Une expression de besoin sera faite pour savoir leurs attentes et les appuyer. Il s’agira peut-être d’augmenter les tapis, les plastrons, les casquettes et leur offrir des drapeaux sénégalais et coréens ». En sus de ce don, l’alumni des anciens stagiaires de la Corée du Sud (ALASCO) a sensibilisé sur la sécurité routière. « Nous avons appris que dans cette zone, il y a beaucoup d’accidents de la route. Nous avons pris l’initiative avec les plus jeunes de confectionner des panneaux routiers pour expliquer aux enfants comment promouvoir la sécurité routière afin d’échapper à ces fléaux qui constituent aujourd’hui l’incident de la route », fait-elle savoir. Et de renchérir : »

Nous avons fait confectionner plusieurs panneaux routiers pour notre signalisation. D’autres équipes vont expliquer aux enfants et élèves de la localité, dans le but de promouvoir la sécurité routière et d’éviter les accidents de la route ».

Pour Pape Mor Sène du club Yenn, ceinture noire 4e Dan, ce don est de haute portée. « Nous nous réjouissons de ce matériel reçu incontournable pour la pratique de ce sport », laisse-t-il entendre. Il n’a pas manqué de soulever les problèmes auxquels ils font face. « Nous avons des problèmes financiers pour le déplacement des sportifs pour pouvoir competir hors de la zone », relève-t-t-il. A ces manquements s’ajoutent le manque d’infrastructures pour pratiquer leur passion. « Nous avons reçu du matériel mais nous n’avons pas oû les mettre », regrette-t-il. Cependant, il soutient que le club a eu des champions d’Afrique et du Sénégal. « Il faut que les autorités nous aident pouravoirplus de résultats », plaide-t-il.A noter que le club compte 250 membres et a formé une cinquantaine de ceintures noires.