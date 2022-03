Zemmour doit être interdit de séjour au Sénégal

Les propos du candidat à la présidentielle française Eric Zemmour suscitent l’émoi au Sénégal. La raison est simple : On a rarement vu, dans une élection d’un pays étranger, que des ressortissants d’un autre pays servent de bétail de foin aux candidats pour non pas des arguments ou des propositions, mais, pour pratiquement les stigmatiser et les présenter comme les sources d’une forme de délinquance.

Les sénégalais qui vivent en France ne méritent pas cela. D’abord parce qu’ils ne sont pas les seuls étrangers dans ce pays ensuite parce que, tout simplement, si ce monsieur avait consulté les archives judiciaires en France, il saurait qu’il y a beaucoup de français qui ont été ou qui sont des trafiquants. L’autre volet de la question, c’est que les relations historiques et largement empreintes de civilité entre la France et le Sénégal n’autorisent pas les ressortissants de deux pays de verser dans des excès de ce genre.

Toutefois, ces propos n’engagent ni les autorités françaises, ni les populations françaises. Ils sont le fait d’un candidat aux abois parce qu’en perte de vitesse dans les sondages. Néanmoins, elles traduisent le niveau très bas des débats politiques actuels en France et ailleurs dans le monde. C’est le règne du populisme avec non pas des débats de fond, mais des ‘’storytelling’’ que des candidats balancent ça et là pour faire parler d’eux. Et ce monsieur, d’origine, berbère, est dans cette catégorie. Il a profité de son travail de chroniqueur pour comprendre ce que veulent réellement certains français frappés par la crise mondiale et s’évertue à leur dire ce qu’ils veulent entendre en exploitant leur incrédulité.

En somme, ce monsieur ne mérite pas du tout que l’on s’intéresse à lui. Et même si une avalanche de plaintes est annoncée, il ne reculera pas d’un iota. Car, sa simple candidature est la preuve de l’existence en France d’un malaise profond qui n’est pas seulement économique mais surtout intellectuel et civilisationnel. Jacques Attali, il y a de cela quelques semaines, alertaient déjà sur ces français venus d’ailleurs et qui rendent de mauvais services à la France. Et personne ne l’avait écouté.

Nous, sénégalais, nous n’avons pas besoin du regard de l’autre, encore moins de son jugement, pour savoir qui nous sommes. Nous sommes fiers d’être sénégalais et avons, de par le monde, démontré nos immenses qualités humaines, intellectuelles, religieuses notamment en termes de générosité et d’humanisme et de compétence dans tous les domaines. La contribution des sénégalais au niveau de toutes les institutions en Afrique et ailleurs, est immense. De Léopold Sédar Senghor qui est entré à l’Académie française à Me Abdoulaye Wade, en passant par Cheikh Anta Diop, Ahmadou Mactar Mbow et bien d’autres, le Sénégal a suffisamment démontré que c’est un Etat à prendre au sérieux.

Malheureusement des hommes comme Zemmour ne sont rien d’autre que des trafiquants d’électeurs. Ils corrompent les consciences, juste pour arriver à l’Elysée. Eh bien, ils n’y arriveront jamais. Car, la France a, à chaque élection, su faire preuve d’assez d’intelligence et clairvoyance pour barrer la route à ceux qui font semblant d’être français et qui trahissent les plus importants de ses idéaux. Il faut que ce monsieur saches que ce n’est pas la faute des sénégalais si sa courbe de popularité dégringole. Les discours de haine et de racisme, cette nouvelle forme de nazisme et de fascisme ne prospéreront pas. A défaut, il faudra que la France se résolve à se passer de nombreux pays africains dont le Sénégal.

Ce monsieur qui n’en est pas à son premier coup d’essai parce qu’il a déjà écopé d’une condamnation pour des propos racistes tenus contre des jeunes en 2020, doit être interdit de séjour au Sénégal.

En plus de la plainte de l’Ambassadeur du Sénégal en France que nous soutenons, nous estimons que nos autorités doivent réagir avec plus de fermeté pour dissuader tous les marchands d’illusion qui veulent se faire élire, de s’autoriser à insulter les sénégalais. On ne peut pas nous insulter tous sans conséquences….

Assane Samb