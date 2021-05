Protection des enfants: L’Ong Eden veut réduire les cas d’abus

Dans le cadre du projet “Jonning Forces/ Agir ensemble” (Jofa), l’Ong Education et développement de l’enfant (Eden) a organisé un atelier de renforcement de capacités de son personnel en matière de protection des enfants. L’objectif visé à travers cette formation est de renforcer le pool de formateurs dans l’animations de sessions de formation sur les droits et la protection des enfants.

En cette période de pandémie, les enfants font face aux risques accrus de violences et abus. Forte de ce constat, l’Union Européenne a décider d’accorder une subvention à l’Alliance “Agir Ensemble/ Jonning Forces” pour apporter une réponse à travers le projet (Jofa). “L’objectif principal de ce projet est de réduire les cas de violences, d’abus, d’explications et de négligences que subissent les enfants et les adolescents. Spécifiquement, le Jofa vise le renforcement des systémes nationaux et locaux de protection et d’intervention, l’amélioration de la protection des enfants dans les familles résilientes, les communautés et les institutions mais aussi le renforcement des capacités des mouvements, clubs et associations des enfants pour prévenir et répondre à la violence à leur encontre pendant la phase de crise et post Covid-19.

L’apprentissage et le partage accrus des connaissances et des meilleurs pratiques liées aux approches de la protection de l’enfance sont aussi concernés” a expliqué Massamba Mbaye responsable de l’Education à l’Ong Eden. Cette session de formation qui n’est pas la première, a réuni 30 formateurs. Ainsi le projet cible les régions de Dakar, Diourbel, Kaolack, et Kolda. “Cet atelier a ciblé 30 membres des instances, du personnel et des structures de base de l’Ong Eden.

Au Sénégal, le projet Jofa est mis en œuvre sur une période de 3ans par Sos Villages d’Enfants; Terre des Hommes-Suisses et World Vision qui a assuré le Lead. Le projet cible les localités d’intervention de ces trois agences dans les régions de Dakar, Diourbel et Kolda” a t’il fait savoir: