PSG : Le Real Madrid a tranché pour un retour de Sergio Ramos

Capitaine et joueur emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos a fait le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain l’été dernier. Un an après, les performances de l’Espagnol n’ont pas convaincu et même si certains de ses anciens coéquipiers ont été dithyrambiques à son sujet récemment, il ne devrait pas revenir chez les Merengue.

Avec Lionel Messi et Sergio Ramos, ce sont deux figures du championnat espagnol qui ont rejoint le Paris Saint-Germain il y a un peu moins d’un an. Deux joueurs qui n’ont pas convaincu pour leur première saison en France, même si l’Argentin a le mérite d’avoir plus joué que son compère espagnol, qui a enchaîné les blessures.

L’arrivée libre de tout contrat de Kylian Mbappé semblait entérinée au Real Madrid après l’échec du club merengue l’été dernier pour le transfert du champion du monde tricolore. D’autant plus qu’au tout début de saison, Mbappé avouait ses velléités de départ afin que le PSG puisse percevoir une indemnité de transfert. Le suspense a été à son comble pendant l’intégralité de l’exercice 2021/2022 jusqu’à la dernière journée de championnat de Ligue 1. Le 21 mai, Kylian Mbappé se présentait devant le public du Parc des princes aux côtés du président Nasser Al–Khelaïfi pour y prolonger son contrat pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025.

À en croire les informations divulguées par AS , le plan du Real Madrid serait simple. Malgré ses 34 ans, lui qui soufflera sa 35ème bougie le 19 décembre prochain, Karim Benzema pourrait bien être dans la forme de sa carrière et est un sérieux candidat au prochain Ballon d’or après avoir remporté la Ligue des champions et la Liga cette saison avec le Real Madrid. De quoi donner des idées au président Florentino Pérez qui irait à l’encontre de sa politique contractuelle avec les joueurs âgés de la moitié de la trentaine.

Cependant, la prolongation de contrat de Karim Benzema serait devenue une véritable priorité chez les décideurs du Real Madrid pour rallonger son engagement contractuel d’une saison soit jusqu’en juin 2024. En cas de sacre au Ballon d’or au mois d’octobre, la prolongation de Benzema en question pourrait être rapidement signée.

2024, l’année charnière de la succession de Benzema ?

Toujours d’après les informations divulguées par AS , le Real Madrid n’aurait pas jeté l’éponge concernant Erling Braut Haaland. Il est question depuis la signature d’Erling Braut Haaland à Manchester City de l’inclusion d’une clause libératoire qui entrerait en vigueur à compter de l’été 2024 comme ce fut le cas pour cet été au Borussia Dortmund.

De ce fait, le Real Madrid songerait à lancer son offensive à ce moment-là pour Haaland alors que Karim Benzema sera arrivé à l’expiration de son contrat. En outre, il ne restera qu’une seule année sur le contrat de Kylian Mbappé au PSG. De quoi permettre au Real Madrid de se remettre à rêver.