Pyrénées-Orientales: 7 morts dans un incendie d’immeubles

Sept personnes, dont un nourrisson et un autre enfant, sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Laurent-de-la-Salanque, dans les Pyrénées-Orientales, lors d’un incendie déclenché par une explosion à l’origine inconnue.

Une forte explosion a retenti aux alentours de 01h30 dans une des artères principales de ce bourg situé à une quinzaine de kilomètres de Perpignan, provoquant un incendie dans de petits immeubles de deux étages de part et d’autre de la rue. Dans la matinée, les secours ont découvert cinq premiers corps sans vie dans les décombres de ces bâtiments, dont les rez-de-chaussée étaient occupés par une épicerie et un stand de restauration rapide.

Deux autres corps ont été trouvés un peu plus tard, portant le nombre de victimes à sept, dont deux enfants. Un bilan toujours « provisoire, et qui peut malheureusement évoluer », a affirmé le procureur de la République Jean-David Cavaillé lors d’une conférence de presse.

Une enquête pour « incendie volontaire ayant entraîné la mort » a été ouverte pour déterminer les causes de l’explosion, a ajouté le procureur, estimant qu’il est « trop tôt en l’état pour déterminer si la cause est accidentelle ou criminelle ». L’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN) et des experts en incendie ont été mobilisés pour l’enquête. Sur les trois immeubles touchés par l’incendie, deux ont pour l’heure été inspectés. Le troisième, rendu instable par les dégâts causés par les flammes, est en cours de sécurisation afin de permettre aux secours d’y accéder.