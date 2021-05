Qu’avons-nous gagné avec les réseaux sociaux ?

Aujourd’hui avec l’irruption en masse des réseaux sociaux, une question se pose avec acuité après avoir mesuré leurs impacts dans notre vie quotidienne. Qu’avons-nous gagné avec eux ? La réponse vient d’elle-même : nous avons gagné la crise de la patience.

On est en effet pressé, pressé de dire et/ou de montrer des images sans véritablement expliquer, donner les raisons de tel ou tel évènement. Ou plutôt, on donne les raisons qui ne tiennent pas la route, on fait du saupoudrage car celles avancées apparaissent comme des médicaments qui puent en réalité.

Les médias n’expliquant pas tout sous quelques formes qu’on les prenne, paroles et images ont une trajectoire, une destination, c’est l’homme, l’être, la société pour laquelle nous sommes là, pour laquelle nous vivons, pour laquelle nous existons.

Mais ne soyons pas amnésiques : ces informations, ces paroles et images banalisées, violentées aujourd’hui, diffusées à très renfort publicitaire tapageur ne sont encore une fois de plus une des multiples conséquences d’une éducation bafouée, désarticulée, marginalisée, d’une folklorisassions de notre vie où la finalité ultime semble être les honneurs. Rien que les honneurs !

Le « tekki », le « tekki » surtout matériel, pompeux et qui vaudra toutes les contorsions, toutes les manipulations. Il faut revenir à l’éthique qui à l’origine signifiait la science de la vérité en tant que celle-ci ne reflétait que les caractères du beau, du vrai. Si nous voulons revenir à une société équilibrée qui n’annonce pas des lendemains incertains suite à des réseaux sociaux distillant des informations saugrenues, une seule solution : former, éduquer les masses et les citoyens ou disparaître.