Un mercenaire africain combattant pour les forces russes a été capturé par des soldats ukrainiens du 49e bataillon d’assaut séparé « Sich des Carpates » sur le front de Toretsk dans la région de Donetsk, rapporte le service de presse du bataillon dans une vidéo publiée mercredi sur sa page Facebook.

Sur la vidéo que BBC Afrique a consultée, on voit un homme noir, en uniforme militaire russe interrogé par des soldats ukrainiens. L’homme est visiblement fatigué et à court de force. Lors de l’interrogatoire, le prisonnier a déclaré qu’il était originaire du Sénégal et qu’il était étudiant en Russie pendant deux ans, selon des médias en ligne ukrainiens. Selon l’armée ukrainienne, il avait prévu de quitter la Russie pour l’Allemagne, mais a été contraint de partir au front pour gagner de l’argent avant de pouvoir partir.

L’homme détenu par les troupes ukrainiennes a admis qu’avant sa capture, il craignait que les soldats ukrainiens ne lui tirent dessus. Or, ces derniers lui ont simplement ordonné de les suivre. Nous avons joint le ministère sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et l’Ambassade d’Ukraine au Sénégal mais pour l’heure, ni les autorités sénégalaises ni les ukrainiens ne confirment officiellement l’identité et la nationalité de l’homme capturé.

Un examen médical a permis de constater que l’homme capturé par les soldats ukrainiens, a été légèrement blessé à la jambe. Il a bénéficié d’une assistance médicale et a été transféré pour être évacué de la zone de conflit. L’armée ukrainienne a créé la Légion internationale, un groupe de soldats venus des quatre coins du monde pour se battre à ses côtés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé il y a deux semaines qu’au moins 155 Chinois combattaient aux côtés des soldats russes – dont deux ont été capturés par les Ukrainiens – et qu’il disposait d’ « informations » faisant état de la fourniture par la Chine d’armes à la Russie. Depuis le début 2024, un total de 3.344 ressortissants étrangers qui sont allés se battre en Ukraine ont reçu la nationalité russe, selon le ministère russe des Affaires intérieures.

Environ 2.000 ressortissants de plus de 50 pays ont combattu dans la région du Donbass, 75 % d’entre eux pour soutenir la Russie, selon la revue Africa Defense Forum (ADF). Les camps de prisonniers de guerre en Ukraine contiennent quelques dizaines de combattants étrangers.