Queen Biz épinglée par la direction de la fiscalité

La Direction générale des Impôts et des Domaines (Dgid) a adressé une lettre dans laquelle il a été mentionnée que Coumba Diallo, alias Queen Biz, doit payer une somme de 41 millions de nos francs au Fisc. Une correspondance qui a fait réagir l’artiste qui vient tout récemment d’entamer sa carrière politique.

La chanteuse Coumba Diallo, plus connue sous le pseudonyme de Queen Biz est dans tous ses états. Sur sa page Facebook qui compte plus d’1,5 million d’abonnés, elle a brandi un document que lui aurait servi la Direction générale des impôts et domaines (DGID).

Il s’agirait, selon elle d’un redressement fiscal de 41 millions. La chanteuse d’alerter: « Je prends l’opinion à témoin. Je ne suis ni commerçante, ni salariée et ne dispose d’aucune entreprise dans ce pays ».

Selon Queen Biz, c’est parce qu’elle est entrée dans la scène politique pour soutenir l’opposition dans son combat contre le régime de Macky Sall, que ce dernier veut lui mettre des bâtons dans les roues en lançant le fisc derrière elle. Le mouvement politique de la chanteuse Queen Biz, MJR-Sénégal a été créé au mois de juin dernier.