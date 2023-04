Ralliement : De nouvelles « têtes » intègrent le Parti socialiste

Le Parti socialiste vient d’enregistrer de nouveaux ralliements. Il s’agit des cadres qui se sont spécialisés dans plusieurs domaines. Ils viennent de rejoindre le parti de Senghor. Une vision des socialistes, qui renforcera le PS qui fait partie des alliés sûrs de l’APR. Une rencontre a été organisée par ces derniers qui ont officialisé leur intégration, en présence du ministre Alioune Ndoye qui représente Aminata Mbengue Ndiaye, à la maison du Parti Socialiste.

Selon les cadres qui viennent de rejoindre le Parti Socialiste, « le Parti Socialiste, parti historique qui a gouverné pendant 40 ans, qui a fondé la nation avec le président Léopold Sédar Senghor, est le parti où on retrouve le plus de cadres, des cadres techniquement compétents et politiquement engagés, des cadres venant de divers secteurs d’activités, des ressources humaines de qualité avec des profils différents. Les cadres doivent jouer un rôle de premier plan dans la réflexion stratégique et être force de propositions pour guider les actions liées à la vision du parti, aux axes programmatiques, au projet de société. Dans un parti, lorsque les cadres jouent pleinement le rôle qui leur est dévolu, à savoir impulser la réflexion, mettre leurs compétences, leur savoir-faire et savoir être au service du parti, le parti devient plus attractif. Militer politiquement, c’est agir pour ne pas subir, c’est être un acteur du changement.

La politique est une conviction, un engagement personnel, s’engager veut dire respecter les règles et les principes du parti auquel on adhère. Mais il faut aussi des cadres politiquement engagés, contribuant à la massification et à l’animation du parti, car la politique se gagne à la base, les cadres doivent donc s’accomplir et s’investir à la base pour aider le parti à élargir sa base militante. Les cadres mettront ainsi leurs compétences et leurs expériences au service militant et gagneront en plus davantage de légitimité politique.

L’engagement des cadres en politique, doit permettre de donner du sens à l’action, car soutenu par la pensée, les cadres doivent alimenter la réflexion, donner constamment des orientations au parti. Vision socialiste doit être un chantre de réflexions et de débats pertinents permettant au parti de répondre aux attentes du peuple sénégalais à travers une déclinaison de sa vision. Ceci va permettre aux cadres désireux de servir leur pays et d’épouser l’idéologie socialiste, de disposer d’un cadre de concertation et d’élaboration de politiques sociales, dans la recherche de progrès pour notre pays. Elle épluche les faits politiques, les impératifs économiques et les exigences socio culturelles dans le but de doter le parti socialiste, d’une offre politique viable. Vision socialiste doit être un organe transversal dans le parti, la multi-compétence des cadres favorise la créativité, l’innovation.

Les cadres doivent également participer au recrutement et à la formation des militants, à la mobilisation et massification du parti. Les cadres ont le devoir de défendre le parti en tout temps et en tout lieu, notre rôle n’est pas de favoriser les tendances, mais plutôt d’être à équidistance des clivages, de jouer un rôle unificateur, équilibriste, l’intérêt supérieur du parti doit toujours primer sur les intérêts individuels et les ambitions personnelles. Nous devons jouer notre rôle d’avant-gardiste, d’anticipation pour impacter sur la bonne marche du parti, accompagner la prise de décision et les changements actuels ou futurs.

Afin de participer activement à la communication politique du Parti en bonne intelligence avec les structures consœurs du parti, les cadres doivent prendre la parole, communiquer et défendre les intérêts du parti à chaque fois que cela est nécessaire. Vision Socialiste doit être la locomotive d’une nouvelle dynamique avec de concert l’ensemble des structures, jeunes, femmes, mouvements affiliés sous l’impulsion de l’ensemble des militants socialistes pour défendre le projet de société du Parti ». Et le ministre Alioune Ndoye de rappeler aux cadres leur mission. « Nous avons toujours été aux côtés du parti lors des grands moments de communion, de réflexion et de rassemblement, comme l’organisation du congrès, l’université d’été, les journées du souvenirs dont le secrétaire général, feu Ousmane Tanor Dieng, paix à son âme, nous avait confié l’organisation depuis 2015. Notre implication et notre participation dans les activités du parti n’a jamais fait défaut, la dernière en date qui a vu une grande mobilisation des cadres, c’est l’organisation récente des journées de réflexions dites « assises ou séminaires du parti », nous reviendrons pour vous partager les 50 recommandations. Nous pouvons exprimer notre position, mais lorsque la décision est prise et qu’une majorité s’exprime, nous avons l’obligation et devons jouer de notre intelligence pour accompagner le parti.

Les cadres doivent épouser la vision et la stratégie du parti, avec une déclinaison pour une bonne adéquation, nous devons préserver l’image de notre parti. Accueillir des cadres de très haut niveau qui ont accepté de nous rejoindre dans notre quête prouve que le parti socialiste est un parti d’avenir qui reste attractif, car soutenus par des valeurs humaines, de solidarité, d’unité, guidé par un esprit de méthode et d’organisation, vous recevrez tout à l’heure la charte du militant qui nous dicte les bons comportements d’un bon militant discipliné et engagé Je vous souhaite, une nouvelle fois, la bienvenue. J’en suis sûre, vous allez nous apporter du sang neuf, des idées novatrices pour qu’on rehausse encore l’image et le positionnement politique. Votre choix mûri et lucide, nous renforce car le Sénégal qui est revendiqué, aimé, adulé partout dans le monde, y compris par nos contradicteurs de prestige, c’est bien celui de Léopold Sédar Senghor, c’est bien celui de Abdou Diouf et c’est tout naturellement bien celui du camarade Ousmane Tanor Dieng et aujourd’hui, celui de Aminata Mbengue Ndiaye, notre actuel secrétaire général du parti.

La vie est un long fleuve tranquille. Notre parti a connu ces dernières années des soubresauts, des zones de turbulence, c’est difficile qui est le chemin disait le président Abdou Diouf, à une certaine époque. Notre parti saura toujours rebondir, traverser les difficultés et dépasser les contradictions internes qui font la vivacité d’un parti et reflète la grandeur d’esprit de ceux qui le composent. J’encourage les cadres à poursuivre le travail de réflexion et d’animation du parti comme les Waxtanu Euleuk, tout en contribuant fortement à la massification et la mobilisation, pour l’élargissement des bases du parti Socialiste Gouverner c’est prévoir. Faisons preuve d’anticipation. Demain c’est maintenant et se prépare aujourd’hui ». Une rencontre des ténors socialistes qui est suivie d’un « Ndogou », après avoir fait face à la presse.

Sada Mbodji