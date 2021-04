Raoult ignore Seydi

Mais que se passe-t-il entre DIdier Raoult et le Pr Mousssa Seydi ? En visite à Dakar, du 26 au 31 mars, l’infectiologue marseillais a ignoré royalement son collègue au point que cela a suscité un malaise dans le monde médical. En effet, l’infectiologue marseillais n’a eu aucun contact avec le Pr Moussa Seydi lors de son séjour à Dakar. Ce dernier a été informé de la visite de Raoult à Dakar dans la rue. Le Pr Seydi n’a reçu aucune invitation du ministère de la santé ni de l’Isressef du Pr Souleymane Mboup. Le Pr Seydi, par courtoisie, avait même pris le soin d’appeler un des collaborateurs de Raoult pour saluer son collègue. Mais ce collaborateur de Raoult a essayé de jouer à cache-à-cache. A la Faculté de médecine et dans les centres de traitement des épidémies, l’on rouspète soutenant qu’on cherche à briser l’élan du Pr Moussa Seydi. La décoration de Raoult par le Chef de l’Etat au grade de Commandeur de l’Ordre national du lion ne passe pas aussi. Des médecins soutiennent que c’est le Pr Seydi qui méritait cette décoration en raison des sacrifices énormes qu’il a consentis dans la lutte contre le Covid. Alors que Raoult, disent-ils, est cité dans un scandale de surfacturation de l’Ihu pour des examens et une prescription d’hydroxy-chloroquine.