Rapport CENTIF : Inculpé pour plusieurs infractions, Birane Ndour bénéficie d’une liberté provisoire

16 janvier 2026 Actualité

D’après des informations relayées par nos confrères de Seneweb, Birane Ndour, PDG du Groupe futurs médias (GFM), a été inculpé pour abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux, mais a bénéficié d’une liberté provisoire.

Il avait été convoqué par le juge d’instruction du tribunal de Dakar suite à un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) concernant des transactions suspectes.

Les faits remontent à des mouvements de fonds signalés par une institution bancaire, notamment une somme de 100 millions de francs CFA reçue de la gendarmerie nationale dans le cadre de l’exécution d’un marché et un montant de 300 millions de francs CFA provenant de la société Locafrique.

