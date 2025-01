Rapport Centif : Un mandat de dépôt requis contre les incriminés

Partager Facebook

Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) continue de faire des vagues. Parmi les Déclarations d’opérations suspectes (DOS) examinées, la huitième attire une attention particulière. Selon « L’Observateur », parcouru par « Senenews », cette déclaration, datée du 23 novembre 2021, révèle quatre virements effectués par l’État du Sénégal en faveur du Groupe immobilier suisse (Gis), pour un montant total de 29,8 milliards FCFA.

Dans le cadre d’un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettant en cause le gérant d’une Suarl pour un montant de 13 610 088 725, le Parquet du Pool judiciaire financier requiert l’ouverture d’une information judiciaire. Cette information a été donnée dans un communiqué parvenu à la redaction. Toutefois, ces derniers exigent qu’aprés arrestation qu’il soit suivi du placement sous mandat de dépôt des incriminés.

Dans le document on informe que le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi d’un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). Sur ce, en application de l’article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier a requis l’ouverture d’une information judiciaire sous les chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écritures publiques, de faux et usage de faux en écritures de commerce ou de banque, d’escroquerie et de détournement portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux.

Le mandat de dépôt a également été requis. Le juge d’instruction financier a, ce jour, inculpé le mis en cause des chefs d’infractions susvisés et l’a placé sous mandat de dépôt. »