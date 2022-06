Rassemblement de Yewwi le 8 Juin : Ousmane Faye parle d’union de malfaiteurs, redoute le pire

Aprés l’annonce du rassemblement de Yewwi Askan Wi pour la journée du 8 Juin. Des responsables Politiques interpellent et alertent sur un danger. Selon Ousmane Faye qui fait allusion à un union de malfaiteurs, tout en redoutant la reproduction des événements du 16 février 1996 et appelle l’état à prendre toutes ses responsabilités.

Les leaders de Yewwi ont annoncé se joindre au rassemblement programmé le mercredi 8 Juin prochain, derrière leur nouveau patron maintenant Ousmane Sonko qui a publiquement appelé ses militants à l’insurrection. Une déclaration qui ne surprend pas le leader de Manko Wattu Sénégal qui parle de regroupement de malfaiteurs qui ne savent plus quoi faire et décident d’en découdre avec les forces de l’ordre. »Ce sont des fauteurs de trouble qui jouent avec la quiétude des sénégalais, mais ils perdent leur temps parce que ce rassemblement connaîtra un échec patent.

Donc gare à cette opposition de tocards s’ils s’aventurent à vouloir commettre l’irréparable », avertit Ousmane Faye, le leader de MWS, qui craint une manifestation Bis des événements du 16 février 1994 au boulevard du centenaire de Dakar.

Ces bandits sont dans une autre planète et pensent qu’ils peuvent faire ameuter le monde, mais ils se trompent lourdement. Ousmane Faye dézingue Yewwi et appelle l’état et les forces de sécurité à prendre toutes leurs responsabilités pour assurer la protection des personnes et leurs biens. »Ils verront mercredi prochain qu’ils ne représentent rien dans ce pays, s’ils ne prennent pas encore la fuite au premier jet de lacrymogène, comme la dernière fois », raille le patron de MWS.