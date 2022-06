Rassemblement du 17 juin: Yewwi ne capitulera pas

Le 17 juin risque d’être une journée qui sera gravée dans les mémoires. En effet, la coalition Yewwi Askan Wi menace d’en découdre avec le régime en place. Les leaders annoncent une mobilisation à Dakar et à Ziguinchor. Ils ont tenu hier une conférence de presse à l’absence de Khalifa, Sonko et Aïda Mbodj.

La coalition Yewwi Askan Wi reste déterminée pour tenir sa mobilisation prévue le 17 juin prochain à la place de la nation. Décidé à en découdre avec l’autorité, les leaders vont braver l’interdit. D’emblée, Déthié Fall, le mandataire national de ladite coalition, est revenu sur leur rencontre avec le commissaire chargé des élections à la Direction générale des élections qui devait leur présenter le spécimen servant de bulletin de vote. Mais à leur grande surprise, « le spécimen présenté ne comportait ni de photo de leur tête de liste, encore moins les identifiants. L’article L58 du code électoral prévoit ces identifiants-là. C’est pourquoi, nous avons refusé de signer le BAT (bon à tirer). Ce BAT, nous ne le viserons pas. Non seulement, nous ne le viserons pas, mais nous ne nous laisserons pas faire. Vous suivez avec nous depuis lors, acte après acte, le président de la République ne cesse de provoquer Yewwi Askan Wi, de provoquer la population sénégalaise », dénonce Déthié Fall.

En plus, regrette Déthié, le Conseil constitutionnel est dans le périmètre des conséquences dans un acte illégal. « Il demande à la Dge de ne faire figurer aucune photo sur la liste de Yewwi alors que toutes les autres listes en ont. Ce qui est une discrimination flagrante. Le Conseil constitutionnel piétine la loi », dira Déthié Fall. S’agissant de l’approche de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a décidé d’annuler la visite de Macky Sall, le camp de Yewwi analyse l’acte comme étant une ruse « Macky a juste peur d’y aller. »

Une marche pacifique à Ziguinchor

Cette conférence de presse a été une occasion de revenir sur la convocation des leaders à la police dans le cadre de leur mobilisation prévue le 17 juin. A en croire le mandataire, au lieu d’un seul point, il y’en aura deux. « Que ceux qui sont dans la diaspora se mobilisent aussi. Macky reste impopulaire et les gens sont prêts en à découdre avec lui », déclare-t-il.

En ce qui concerne l’affaire Bara Dolly, la coalition a fustigé cette démarche de Macky Sall. « Un partisan de Benno a menacé Sonko en demandant à ce que ce dernier soit assassiné et le Procureur s’est tu. Le ministre de la Justice a activé ses ouailles pour arrêter un député en session. La procédure faite à son endroit est illégale. Ce qui prouve que la loi de Macky est son désir », dénonce Déthié Fall.

« Macky, tel un enfant qui exprime ses caprice »

Embouchant la même trompette, Cheikh Tidjane Youm du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) déclare : « Macky est omnibulé par son mandat. Il a insisté sur la liste non paritaire et les 7 pyromanes du conseil constitutionnel lui ont donné raison. Que les populations sachent que nous allons vers la tyrannie et la dictature car comme un enfant qui exprime ses caprices, il a foulé du pied tous les acquis démocratiques et nous ferons face, nous allons descendre sur le terrain. » Même son de cloche pour Mor Diaw du Grand parti qui affirme que jamais les jeunes ne vont capituler devant sa tyrannie.

MOMAR CISSE