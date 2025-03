lab operations, counseling and testing services, community distribution points for antiretroviral drugs, youth sensitization, a supply warehous. Let me know which ones you would like to use and we’ll share further details.

RDC: L'interruption de l'aide américaine à la réponse au VIH pourrait coûter des milliers de vies

Twitter

LinkedIn En République démocratique du Congo (RDC), l’ONU s’inquiète du sort de milliers de Congolais recevant un traitement contre le VIH alors que plane la menace d’une interruption du financement de l’aide américaine. « Une rupture de financement aura un impact direct sur la survie des personnes vivant avec le VIH », avertit dans un entretien avec ONU Info Susan Kasedde, la directrice en RDC de l’ONUSIDA, le programme onusien qui coordonne la lutte contre la pandémie de VIH/sida. La RDC compte aujourd’hui environ 520.000 personnes vivant avec le VIH, dont 300.000 femmes et 50.000 enfants. L’épidémie continue de croître, comme l’indique le nombre de nouvelles infections presque deux fois plus élevé que celui des décès liés à la maladie. Environ 21.000 nouvelles infections de VIH ont été recensées en 2023, dont 7.000 parmi les enfants, pour 11.000 décès dus au sida en RDC. Le pays figure parmi ceux dont les mesures de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant sont les plus faibles, comme le reflète le nombre important d’enfants congolais infectés. Les femmes sont plus touchées Selon Mme Kasedde, le fait que la majorité des adultes vivant avec le VIH soit des femmes est lié à la condition de la femme dans le pays. Les taux inquiétants de violences sexuelles à l’encontre des femmes en RDC accroissent leur exposition au VIH et à d’autres maladies sexuelles transmissibles, mais, selon elle, « les violences ne sont qu’un facteur de surface lié à la condition de la femme congolaise en général ». « On peut parler de la vulnérabilité financière et de la dépendance envers les autres pour les aspects de protection et d’approvisionnement, et donc la condition de la femme joue clairement sur la santé, la sécurité… et le VIH n’est qu’une fenêtre à travers laquelle nous pouvons voir l’impact de cela », explique la haute responsable onusienne. L’effet protecteur de l’école « Nous savons que l’accès à la scolarisation est vraiment différent pour une jeune fille ici en RDC que pour un jeune homme », souligne Susan Kasedde. Lorsque les jeunes filles se retrouvent à travailler, ou à chercher de l’eau, au lieu d’aller à l’école elles risquent d’avoir des relations avec des partenaires plus âgés ou avec plusieurs partenaires. Leurs activités peuvent les exposer au VIH, explique-t-elle, ajoutant que le mariage précoce est un facteur supplémentaire, outre la déscolarisation. « Pendant que les garçons, jour après jour, sont à l’école, en train d’apprendre… ils sont protégés par l’environnement scolaire, qui réduit le risque physique, le risque environnemental mais aussi le risque en termes de l’exposition aux opportunités », ajoute-t-elle. « Ces éléments exacerbent le risque que la jeune fille sera, à un certain moment, exposée au VIH beaucoup plus tôt peut être qu’un jeune homme ». Près de 90% des personnes vivant avec le VIH reçoivent un traitement L’ONUSIDA et ses partenaires travaillent avec le gouvernement congolais pour mettre en œuvre une réponse nationale qui assure l’accès à des soins de qualité et à la prévention, mais aussi la mise en oeuvre de politiques permettant la pérennisation des approches efficaces en matière de lutte contre le VIH. « Le pays a réussi à mettre sous traitement 440.000 personnes vivant avec le VIH, soit au moins 87% des personnes ayant besoin de traitement », signale Mme Kasedde, notant qu’il reste encore beaucoup à faire pour garantir un accès au traitement à 100% des personnes vivant avec le VIH.

