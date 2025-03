RÉAJUSTEMENT PROGRAMMATIQUE: Les Changements d’Horaires à Rewmi FM et Rewmi TV durant le Ramadan

Partager Facebook

Le mois béni du Ramadan est une période de réflexion, de spiritualité et de communauté pour des millions de musulmans à travers le monde. C’est également un moment où les médias, notamment Rewmi FM et Rewmi TV, adaptent leur programmation pour mieux répondre aux besoins et aux attentes de leur auditoire. Awa Ba, journaliste culturel et présentatrice, et Momath Seck, un autre acteur clé de la station, se sont récemment exprimés sur ces changements de programme.

Durant le Ramadan, les horaires de vie changent. Les fidèles se lèvent tôt pour le suhoor (le repas avant l’aube) et se réunissent au moment de l’iftar (le repas de rupture du jeûne). Les stations de radio et de télévision doivent donc adapter leur programmation pour tenir compte des nouveaux rythmes de vie. Rewmi FM a décidé de déplacer quelques émissions clés à des horaires plus appropriés. Par exemple, l’émission matinale, habituellement diffusée à 8h, commence désormais à 22 h pour s’assurer que les auditeurs peuvent l’écouter Awa Ba a souligné que cette initiative vise à renforcer la connexion avec l’auditoire pendant ce mois sacré : “ En ce mois béni du Ramadan, on a mis sur pause l’émission BËT SET qui est une émission matinale qui se passait tous les jours de 8h à 9h40. Donc on sait très bien qu’à cette heure-là, ça va être compliqué pour nous les journalistes de faire en tout cas ce genre d’émission, d’être en activité compte tenu de ce mois béni. Donc on est appelés à jeûner.

Et pour une autre émission, peut-être qui est sur pause, je ne dirais pas carrément sur pause. Car elle est remplacée par une autre émission qui a lieu à partir de 22 heure, pour mon émission voyage culturel, on sait que quand il s’agit de la culture, on peut aborder les autres aspects comme l’art, le cinéma, le théâtre, entre autres. Mais pour la musique, par contre, je suis obligée de ne pas recevoir des invités qui s’activent dans le domaine musical, c’est-à-dire des artistes musiciens, des chanteurs ou bien même des danseurs. En tout cas, tout ce qui est rythmique, on est obligés de mettre sur pause en ce mois béni du ramadan. Donc c’est seulement ces activités-là qu’on a mis sur pause au niveau de Rewmi TV et Rewmi FM. Sinon pour les autres activités, que ce soit le journal, la réalisation, entre autres les heures sont maintenues“. Certaines émissions, jugées moins pertinentes durant le Ramadan, ont été mises en pause.

Momath Seck a expliqué que ces décisions ont été prises après une analyse des préférences des auditeurs et des téléspectateurs. Par exemple, les émissions de divertissement léger ont été temporairement suspendues pour laisser place à des programmes plus spirituels et éducatifs. Momath SECK journaliste présentateur édition et l’émission Tous Les Sports sur REWMI FM et TV : “ J’ai une émission Sportive qui s’intitule Tous Les Sports que je fais chaque lundi à partir de 20h. Avec le mois de ramadan, la direction a réajusté les horaires de travail.

Et mon émission fait partie de celle suspendue durant le mois béni. Durant ce mois, je n’anime pas une émission. Avec le nouveau programme, je me contente uniquement de la réalisation et prestation des éditions à la radio “. Durant le mois de Ramadan, Rewmi FM et Rewmi TV ont su adapter leur programmation pour mieux servir leur public. Les ajustements dans les horaires d’émission, les pauses de certaines émissions et le repositionnement de programmes ont permis de répondre aux nouveaux besoins des auditeurs et téléspectateurs.

Fatou Ba