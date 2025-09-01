RÉAMÉNAGEMENT DU GOUVERNEMENT APRES LE 18 SEPTEMBRE : Déthié Fall pressenti au poste de ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions

La perspective d’un réaménagement du gouvernement semble de plus en plus probable et les rumeurs vont bon train. Voici ce que l’on sait.

Le casting bientôt dévoilé. Le Premier ministre Ousmane Sonko met la dernière main à sa future équipe ministérielle. En attendant, les rumeurs mettent les nerfs à rude épreuve. Si le PM a toujours la confiance du Président Diomaye, les spéculations vont bon train dans les ministères. Quels sont les ministres qui sont donnés partants ? Plusieurs noms reviennent inlassablement alors que les derniers bruissements laissent entendre qu’un remaniement devrait intervenir bientôt.

Le nom du discret Déthié Fall circule beaucoup. Le président du Parti républicain pour le progrès (PRC) est pressenti au poste de ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions. Il s’est illustré ces derniers mois comme un conseiller influent mais discret du Premier ministre. Bien que n’ayant pas occupé de fonction officielle depuis l’arrivée au pouvoir de la coalition au lendemain des législatives de 2024, il semble avoir mis en veilleuse ses activités partisanes, ce qui alimente les rumeurs autour de sa prochaine nomination.

Il est fort probable que Cheikh Tidiane Youm, membre actif du parti PUR, fait son entrée au gouvernement. Ce qui serait aussi perçue comme un geste d’équilibre envers les forces alliées. L’objectif affiché du remaniement est d’allier compétence, discipline et capacité à conduire les réformes structurelles.