Rebelles arrêtés à Dakar: Le parquet ouvre une information judiciaire

Le procureur de la République a confirmé l’arrestation du supposé rebelle Ousmane Kabiline Diatta, membre du MFDC, placé sous mandat de dépôt. Amady Diouf annonce par ailleurs l’ouverture d’une information judiciaire.

Le Procureur de la République a rencontré la presse pour se prononcer sur l’arrestation de supposés rebelles à Dakar en prélude de la manifestation du 8 juin 2022, organisée à Dakar par la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi (YAW). Le parquet a donné des clarifications nécessaires sur ce dossier. Le chef rebelle du Mdfc Ousmane Kabiline Diatta a été arrêté pour « atteinte à l’intégrité du territoire national». Il est également suspecté d’avoir participé à la manifestation du 8 juin passé, tenue à la place de la Nation ex Obélisque. S’agissant des faits, le procureur a informé que Kabiline était en garde à vue avant son déferrement par les forces de défense et de sécurité comme le second et le bras armé d’une aile dure de la rébellion dirigée par Paul Aloukassine Bassène.

Le mis en cause dont l’arrestation a mobilisé d’importants moyens humains et techniques a été repéré par les forces de défense et de sécurité alors qu’il s’apprêtait à venir à Dakar, assister, selon les sources numériques, à la manifestation du 08 juin 2022, renseigne le parquet. Les mêmes renseignements ont révélé que d’autres éléments du MFDC, avaient dans les mêmes circonstances, fait cap sur Dakar où ils devaient se joindre au mis en cause et participer ensemble à ladite manifestation avec l’idée bien manifestée dans les échanges de profiter de toute opportunité pour s’adonner à des opérations de pillage, de destruction et d’atteintes contre l’intégrité physique de personnes vraisemblablement innocentes. Par la même occasion, le parquetier a déclaré que les investigations se poursuivent dans la perspective de mettre aux arrêts les autres membres du groupe qui ont réussi à se fondre dans la nature dès l’arrestation de leur camarade Ousmane Diatta.

Invité à s’expliquer sur les raisons de sa présence à Dakar, indique le procureur, le mis en cause a été très évolutif dans ses explications évoquant d’abord le besoin d’acheter un mouton qui l’a conduit d’abord à Kaolack puis à Dakar en passant par Mbour mais paradoxalement il aurait soutenu auprès de son logeur qu’il était de passage principalement à Dakar pour acheter des chaussures pour ses frères. Ces moyens de défense pour le moins puériles sont d’autant plus fragiles qu’ils n’ont été confortés par aucun élément de la procédure dans la mesure où la personne citée censée lui vendre le mouton a pris la fuite d’escampette dès l’arrestation du mis en cause et n’a pour le moment pu être retrouvée en dépit des recherches intenses lancées par les enquêteurs et il s’ y ajoute que le nommé Maurice, l’autre personne évoquée, a tenu lors de son audition des déclarations contradictoires à celles du mis en cause sur bien des points essentiels.

« Kabiline, un homme dangereux»

Selon toujours le procureur, les enquêtes menées avec promptitude, savoir-faire, engagement et professionnalisme par les enquêteurs de la gendarmerie ont permis de cerner l’itinéraire, le parcours et le profil psychologique de Ousmane Kabiline Diatta qui, apparaît incontestablement comme un combattant aguerri qui a fait ses preuves aussi bien durant les combats dans le maquis que dans les tâches opérationnelles d’encadrement et de mobilisation des membres de l’aile civile du MFDC, tâches qui lui étaient souvent dévolues. Sous ce rapport, les renseignements ont révélé, qu’enrôlé très tôt dans les rangs du MFDC. Ousmane Kabiline Diatta qui a gravi tous les échelons pour devenir un haut responsable respecté et écouté par toutes les factions du mouvement, était impliqué dans toutes les attaques et les actions d’harcèlement menées ces dernières années contre les militaires de l’armée nationale. Et les populations civiles durant les braquages. Le dossier est confié au Doyen des juges d’instruction pour complot et autres infractions contre l’autorité de l’Etat, participation à un mouvement insurrectionnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, Culture et trafic de chanvre indien.

Sonko annonce une plainte contre le procureur

En conférence de presse hier, Ousmane Sonko a annoncé une plainte contre le procureur de la république. Selon le parquet, le chef rebelle devait participer à la manifestation du 8 juin passé, tenue à la place de la Nation ex Obélisque. Ce que ne digère pas le leader de Pastef qui estime que le parquet l’accuse d’être en accointances avec les rebelles sans le citer nommément. « S’il y a des rebelles à notre manifestation, c’est Macky Sall qui les a convoyés à Dakar », a révélé Ousmane Sonko. Selon le leader de Pastef, le procureur est un acteur politique de Bby. « Il manque de courage politique. Quand il intervenait, il devait dire que Macky Sall m’a mandaté d’accuser Sonko de rebelle et d’aller le cueillir, mais le procureur manque de courage », a-t-il martelé.

ASTOU MALL