RECENSEMENT ANSD 2023 : Kaolack affiche un taux de progression de 90%.

La région de Kaolack vient de boucler la campagne de collecte du cinquième recensement général de la population et de l’habitat qui avait démarré le 14 mai dernier.

Durant un mois, les agents de la statistique et de la démographique du Sénégal ont sillonné les différentes localités de la région pour enrôler l’ensemble de la population du Saloum dans les registres de l’ANSD.

Le chef de service régional de Kaolack a partagé avec khiréna.net, les dispositions administratives, du processus mise en œuvre des activités du recensement ainsi que les résultats de l’évaluation de ce dernier rapporte notre correspondante à Kaolack.

» Avec l’appui du gouverneur de la région et l’administration territoriale, le recensement s’est bien passé à Kaolack, grâce à la forte sensibilisation mise en place, les populations ont adhéré, nous ont très bien accueilli et bien collaboré. Aucun cas de refus ne nous a été signalé par nos agents le terrain. On n’a pas enregistré des cas de réticences, peut être que des incompréhensions au niveau certains ménages. Mais nous avons pu régler ça en faisant des descentes sur le terrain pour renforcer nos agents par rapport à la sensibilisation. Kaolack a enregistré de bonnes performances parce la population a répondu favorablement aux questions posées, c’est peut être le résultat d’une bonne formation » a renseigné Ndiassé Wade, chef de service régional de l’ANSD de Kaolack.

Poursuivant M. Wade de décliner les performances de la région, les enseignements, les leçons apprises et formule des recommandations pour une bonne mise en œuvre dans les autres régions.

» Pour réussir la mission nous avons très bientôt comprise qu’il fallait approcher les populations pour les faire comprendre l’importance du recensement et que ça va de l’intérêt de tous. Ce qui nous a permis d’obtenir des résultats très satisfaisants au niveau de Kaolack. Et certainement nous avons un taux de progression de près de 98%. Ce qui est un très grand pas d’avance pour Kaolack comparé aux autres régions comme Dakar » ajoute-il.