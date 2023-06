Recensement Général: Les agents face à la réticence de la population

L’agence de la statistique et de la démographie (ANSD) a lancé depuis le 15 mai dernier, le 5e recensement général de la population et de l’habitat (RGPH). Mais, les agents recenseurs se heurtent à la réticence des populations avec la situation actuelle de tension politique du pays. Une situation qui a fait que beaucoup soutiennent ne pas être encore récentes malgré une prolongation du délai d’un mois qui se poursuit jusqu’à mardi prochain.



Prévu pour un mois avant d’être prolongé jusqu’au mardi 20 juin, l’agence de la statistique et de la démographie (ANSD) a lancé depuis le 15 mai dernier le 5e recensement général de la population et de l’habitat (RGPH). Ainsi près de 32500 agents recenseurs recrutés et formés ont sillonné le Sénégal pour recenser tous les ménages. Cependant, on est en mesure de croire que certains ne seront pas recensés par peur de recevoir un inconnu dans sa maison. C’est le cas pour Fatoumata Kane habitant à Castor. Cette jeune dame de 29 ans, comptable dans une entreprise concessionnaire, étale ses inquiétudes. « Le recensement de la population est une très bonne chose parce cela nous permet de connaître le nombre de la population. Mais, il y a des réticences car certains ont peur qu’on entre dans leur maison. Moi, j’habite dans un appartement et avec la situation du pays, j’ai peur d’ouvrir ma maison à n’importe qui », dit-elle.

Et d’ajouter : « Avec des risques de cambriolage et de vol d’enfants, certains sont réticents. Je ne suis pas encore recensée car je ne suis pas toujours à la maison avec mon travail, je termine tard. Peut-être qu’ils sont passés parce que je rentre tard ». Cette dernière est dans la même situation que Fatou Diop rencontrée à Grand Yoff. Cette dame soutient qu’elle n’a pas encore vu un agent recenseur chez elle. « Depuis le début de cette campagne de ce recensement, je vois la publicité passée aux télévisions et aux radios mais je n’ai pas été encore recensée, c’est vrai que je travaille mais je pensais qu’il passera le week-end pour nous qui sommes au bureau dans la journée des jours ouvrables », dit-elle.

Contrairement aux deux premières interrogées, Anna Gomis, résident à Pikine a été recensée mais juge les questions très intimes. « Un agent est venu nous recenser à la maison, mais certaines questions étaient gênantes. Il nous a demandé le nombre de repas par jour que l’on prend et nous a même demandé si nous avons un parent à l’étranger qui nous envoie de l’argent », regrette-t-elle. A la question de savoir, si elle a répondu, elle rétorque : « Nous étions pressés de se séparer de lui car c’est comme s’il voulait en savoir plus sur notre famille ».

JEAN PIERRE BAKHOUM: RESPONSABLE DU RECENSEMENT « Les agents recenseurs sont assermentés et sont tenus de respecter le secret statistique «

Le responsable du recensement général de la population et de l’habitat a apporté des précisions face au déroulement de ce dénombrement. Selon Jean Pierre Bakhoum, les agents recenseurs sont assermentés, bien formés et sont tenus de respecter le secret statistique.

Comment les agents recenseurs peuvent faire face aux réticences?

Les agents recenseurs sont un personnel de terrain qui ont été bien formés dans l’approche par rapport à la population. Toute une campagne de communication a été mise en place afin de les aider à avoir accès aux ménages. Ils sont munis de gilet, une carte d’identification et à l’intérieur du badge, il ya des informations personnelles du recenseur pour l’identifier et qu’on peut scanner pour pouvoir authentifier que c’est un agent envoyé par l’agence nationale de la statistique et de la démographie. Sur le badge, il y a le numéro vert qu’on peut appeler pour savoir qu’il est envoyé par l’ANSD. Les réticences ne manquent pas mais avec les agents formés pendant 10 jours nous a permis de faire adhérer les populations pour ce recensement.

Le questionnaire porte sur la population. On prend les caractéristiques individuelles de chaque personne qui réside au Sénégal. Ce sont des questions qui portent sur le quotidien mais également la vie des ménages sénégalais. On rappelle aux populations que les agents de l’Ansd sont des agents assermentés donc sont tenus de respecter le secret statistique avec la prestation de serment qu’ils font. Ceux qui sont envoyés dans les ménages sont formés sur les techniques de collectes et la façon technique de ne pas le diffuser à la fin. Ces dispositions ont été prises. Après la phase terrain, il nya pas d’accès à des données personnelles. Ce sont des dispositions sécuritaires qui sont prises pour qu’ils ne se retrouvent pas sur le terrain.

Il faut rappeler que ce qui se passe est que ces personnes qui se signalent ne sont pas en réalité à la maison. C’est donc d’autres personnes qui répondent à leur place et son valable. Car il y a un certain critère défini pour pouvoir répondre à ce questionnaire. Il faut être âgé de 10 ans et être résident du ménage concerné. Si c’est un homme, il faut être âgé de 15 ans. Voilà les critères pour qu’une personne membre du ménage puisse répondre à son absence. Ce sont des gens qui sont absents toute la journée et ne peuvent pas répondre. Si la personne ne demande pas si l’agent est passé, elle ne le saura pas. La cartographie a géolocalisé toutes les concessions du Sénégal. Si un ménage n’est pas visité nous pouvons le savoir. Il y a aussi un numéro vert qui permet de le savoir pour le dénombrer. Nous tenons aux principes fondamentaux du recensement qui porte sur l’universalité et l’exhaustivité. Toutes les populations et unités sont dénombrées pour que personne ne soit laissée en rade.