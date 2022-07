Réception de nouveaux bus: Le DG entame un « Dem Dikk bu Bess »

La société de transport public Dakar Dem Dikk a réceptionné, mercredi, 33 nouveaux bus interurbains. Ces nouveaux véhicules « Sénégal Dem Dikk » de dernière génération vont assurer ainsi les désertes interurbains reliant Dakar aux autres villes du Sénégal.

Le Président Macky Sall a réceptionné, hier, au palais présidentiel un lot de 33 bus de la société DDD destinés au transport inter urbain. L’ambition réaffirmée du Chef de l’Etat est d’offrir aux Sénégalais un service de transport répondant aux normes de sécurité et de confort. »Je suis heureux, là sous la pluie, d’accueillir ces 33 nouveaux bus de Dakar Dem Dikk, qui sont des bus interurbains destinés au transport entre les régions et Dakar dans des conditions de sécurité et de confort », a déclaré le président de la République Macky Sall. « Il est d’avis que Dakar Dem Dikk est en train d’être rénové et renforcé. »Je voudrais évidemment féliciter la direction générale et l’ensemble des travailleurs de Dakar Dem Dikk qui ont compris qu’une entreprise doit être soutenue d’abord par son personnel, ses cadres et sa direction générale », dit-il. Le président Sall invite également les populations à faire bon usage de cet outil pour pouvoir le préserver le plus longtemps possible. »Aux usagers également de veiller sur leur patrimoine. Je pense que c’est ça qui nous permettra d’aller toujours de l’avant et de toujours donner plus et mieux », a demandé Macky Sall.

Abondant dans le même sens, le directeur général de DDD est dans la dynamique de combler un gap. Cette nouvelle flotte de bus de dernière génération va ainsi assurer les dessertes interurbaines reliant Dakar aux autres villes du Sénégal. Omar Boun Khatab Sylla explique : ‘’ce n’est que le début du processus, selon lui ‘’Nous avons trouvé un parc totalement à terre. Et dans le réseau interurbain, comme dans le réseau urbain, nous avons relevé des manquements. C’est la raison pour laquelle nous avons travaillé à l’acquisition de ces véhicules. Le Sénégal compte 14 régions, il y’en a qui n’étaient plus desservies à notre arrivée à la tête de DDD. Aujourd’hui toutes les régions du pays sont prises en compte. Mais dans cette prise en charge aussi, nous avons relevé des manquements avec des bus qui tombent en panne entre les régions’’.

Le Dg promet également de relever le parc. ‘’Nous avons commencé par le réseau interurbain. 83% des accidents interviennent en zone interurbaine. Ce qui occasionne au moins 600 décès par an, et impacte notre Pib à hauteur de 2% c’est-à-dire une perte de 163 milliards par année. Et nous avons relevé que la situation a empiré. » ‘’Dakar Dem Dikk est épargné de ce scénario macabre pour la simple raison que nous n’avons presque pas connu d’accidents dans le réseau interurbain », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : ‘’Nous quittons à l’heure, mais pour arriver à l’heure, tout dépend de la qualité du matériel dont on dispose. C’est pourquoi nous avons fait un calcul pour doter chaque région de deux nouveaux bus de 50 places’’. Ces nouveaux bus disposent de soutes à bagages avec une capacité de 150 valises de 23 kilos chacune. Le client aura désormais la possibilité de faire peser ses bagages, de les étiqueter et de les faire emballer. Il aura droit à 23 kilos de bagages par soute comme dans les avions et 10 kilos de bagages à main.

‘’Nous avons enclenché toutes les dispositions légales prévues pour une bonne gestion d’une entreprise de transport public pour que Dakar Dem Dikk soit une entreprise qui se conforme aux textes et qui satisfait les usagers. Nous sommes dans un élan de restructuration et de relance de l’entreprise et nous travaillons à améliorer nos services. Notre défi est de faire de DDD le leader du transport public’’, a dit Omar Boun Khatab Sylla. ‘Le projet que nous avons, concerne 1400 bus de marque Iveco dont la durée de vie est entre 15 et 20 ans. Nous avons mis la dimension technique et exploitation en avant. Parce que dans le temps, il paraît que l’entreprise gérait même le parc de la Présidence. Aujourd’hui on n’a plus ce privilège et l’idée pour nous c’est qu’à partir de cette difficulté que nous vivons, nous puissions ressusciter l’espoir. DDD a une unité d’assemblage de véhicules. « C’est à dire même les véhicules de la Police, de la Gendarmerie, les ambulances et les voitures de transport de marchandises, nous pouvons les monter ici à Dakar », a t-il conclu.

DJANGA DIA