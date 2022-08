Reconstruction de l’hôpital Le Dantec : Macky Sall fixe un ultimatum à ses ministres

Le président de la république Macky Sall veut l’accélération de l’exécution du projet de reconstruction du Centre hospitalier national «Aristide Le Dantec». Le projet de reconstruction de l’hôpital Aristide-Le-Dantec de Dakar a été présenté le 19 avril dernier au chef de l’Etat.

La ministre de la Santé et de l’Action sociale et ses collègues chargés des Finances et de l’Economie sont priés de procéder au ‘’lancement des travaux, au plus tard en début septembre 2022’’, indique le communiqué du Conseil des ministres. L’établissement de santé doit être reconstruite sur un espace de trois hectares situé sur son site actuel. Le coût des travaux est estimé à 60 milliards de francs CFA. Cet hôpital aura une capacité d’accueil de 600 lits et de 24 salles d’opération.

Pour rappel, le collectif des syndicats de santé de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar a tenu une Assemblée générale, ce jeudi, 21 juillet, dans l’enceinte de l’hôpital.

Selon Abdoulaye Dione, le coordinateur pour la défense et la sauvegarde de l’établissement hospitalier, le rassemblement a pour objectif de réunir toutes les composantes du collectif « pour prouver que l’hôpital reste un patrimoine national », « de dire non à la vente partielle du site » et « d’informer la population sénégalaise sur cette vente illégale qui est une violation flagrante de la loi 64-46 du 17 juin 1964 ».