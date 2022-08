Recours Conseil Constitutionnel : Sheikh Alassane Sène désavoué sa coalition

Le président de la coalition « Naatangue Askan Wi » se démarque du recours déposé hier, mercredi, auprès du Conseil Constitutionnel par leur tête de liste nationale Sheikh Alassane Sene qui conteste les résultats provisoires publiés par la Commission nationale de recensement des votes. Mais pour Mouhammed Diallo, Sheikh Alassane Sene a été exclu et il ne peut plus agir en leur nom. Il révèle que leur mandataire national va saisir le Conseil Constitutionnel dès ce jeudi pour se démarquer de ce recours.

Mouhammed Diallo a été l’une des premières personnes à organiser un point de presse avec le président de la conférence des leaders et l’ensemble de leurs investis dans les différentes localités du pays pour féliciter le président de la Commission de recensement des votes et l’ensemble des membres qui étaient dans le processus électoral, à savoir le ministère de l’Intérieur, la direction générale en charge des élections et la direction générale en charge de l’administration du territoire.

« Par rapport à ses (Ndlr : Sheikh Alassane Sène) propos, nous nous démarquons totalement. Cela ne nous engage pas« , a-t-il d’emblée déclaré sur Rfm.

Le président de « Naatangue Askan Wi » rappelle que depuis quelques mois, la coalition a décidé d’exclure définitivement de l’entité politique, Sheikh Alassane Sène. « Donc, il n’est plus membre de la coalition « Naatangue Askan Wi ». Au moment de l’investir, il n’y avait pas de quiproquo. Sinon, il ne serait pas tête de liste. Mais cela a été réglé au niveau du ministère de l’Intérieur, au niveau de la Commission en charge du Cnra.

Très en verve, il ajoute que Sheikh Alassane Sène n’est pas une personne légitime à parler au nom de la coalition la coalition « Naatangue Askan Wi » dans la mesure où il n’est ni chef de parti politique encore moins membre reconnu dans les instances de décision.

Pool d’avocats et lettre au Conseil Constitutionnel

La coalition « Naatangue Askan Wi » a commis un pool d’avocats hier soir. Selon M. Diallo, le mandataire national va déposer une lettre ce matin (Jeudi) au Conseil Constitutionnel pour dire que les propos de Sheikh Alassane Sène n’engagent que « la personne qui a eu à l’écrire et non la coalition « Naatangue Askan Wi » ».