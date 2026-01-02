Recrutement d’enseignants-chercheurs sénégalais à l’étranger : Le ministère de l’enseignement supérieur se saisit de l’affaire

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans une note adressée aux recteurs des universités du Sénégal, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dit avoir été informé de la présence de cinquante-neuf enseignants-chercheurs en exercice dans les universités publiques sénégalaises sur une liste d’admis au recrutement d’enseignants-chercheurs pour le compte d’un pays voisin.

Daouda Ngom estime que le recrutement d’enseignants-chercheurs de la fonction publique dans un autre pays remet en cause certaines dispositions légales et réglementaires dans les universités publiques.

Dans cette perspective, il ordonne aux recteurs de lui tenir informer, dans les meilleures délais, de la nature des relations contractuelles des principaux concernés ainsi que des mesures à prendre pour régler cette situation qu’il juge « préoccupante » afin de garantir la conformité des pratiques avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com