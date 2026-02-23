Reddition des comptes : l’Assemblée nationale livre Moussa Bocar Thiam à la haute cour de justice

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l’Assemblée nationale a tenu une séance cruciale ce lundi 23 février 2026, dédiée à l’examen des projets de résolution de mise en accusation d’anciens ministres devant la Haute Cour de Justice. Au cœur des débats, les dossiers d’Abdoulaye Diouf Sarr et de Moussa Bocar Thiam ont été passés au crible par les commissaires.

À l’issue de cette réunion, une avancée significative a été enregistrée concernant Moussa Bocar Thiam. Les membres de la commission ont voté à l’unanimité la résolution visant sa mise en accusation, ouvrant ainsi la voie à une procédure judiciaire formelle devant la Haute Cour de Justice.

Cependant, le cas de l’ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a connu un sort différent. Son dossier n’a pas pu être traité lors de cette session. La Commission a jugé le dossier incomplet en raison d’un manque de pièces justificatives, entraînant la suspension de son examen. Sa situation devra donc être réévaluée lors d’une prochaine session, une fois les éléments manquants fournis.

Publié par EL HADJI MODY DIOP