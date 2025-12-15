Réduction annoncée des prix du transport : FRAPP Pikine dénonce des « paroles sans actes de l’AFTU »

Partager Facebook

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) de la section Pikine a publié un communiqué, ce lundi, exprimant son indignation face aux déclarations d’un membre de l’Association pour le Financement du Transport Urbain (AFTU) annonçant la baisse des prix du transport dans les jours à venir.

Selon FRAPP Pikine, ces propos, évoquant une prétendue baisse sans aucune mesure concrète, visent à justifier le maintien des tarifs actuels du transport, malgré la réduction déjà effective du prix du carburant.

Poursuivant, FRAPP Pikine accuse l’AFTU de mépris envers les usagers et invite la population à réagir. À compter d aujourd’hui, il est demandé de garder systématiquement 50 F CFA sur toutes les lignes et dans tous les déplacements à Dakar », lit-on dans le communiqué. L’organisation interpelle ainsi le ministre des transports pour qu’il fixe officiellement les tarifs du transport, conformément à la loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 relative à la fixation des prix et à la protection du consommateur.

Pour terminer, FRAPP Pikine indique que les transporteurs, notamment ceux de l’AFTU, sont en violation flagrante de cette loi et de la réglementation sur les tarifs du transport routier, et appelle à la rigueur et à la solidarité des usagers. « Gardons nos 50 F partout, sur toutes les lignes de Dakar. », a conclu l’organisation.

Publié par EL HADJI MODY DIOP