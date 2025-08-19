Réforme de l’Ofnac : Serigne Bassirou Guèye aperçu à Paris

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Alors que l’Assemblée nationale examinait lundi le projet de loi réformant l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), son président sortant, Serigne Bassirou Gueye, a quitté le pays.

Selon des sources de Kewoulo, l’ancien procureur a été aperçu à l’aéroport Charles-de-Gaulle, chapelet en main, en compagnie de sa famille. Il aurait choisi un circuit réservé aux voyageurs français afin de passer inaperçu.

Nommé en 2022 par Macky Sall, son mandat avait été prolongé en 2024. Mais avec la création annoncée d’un nouvel office anti-corruption, son poste risque de disparaître.

Cette concomitance alimente les interrogations : s’agit-il d’un simple séjour de vacances ou d’un départ anticipé face à la fin annoncée de ses fonctions ?

Durant son passage à la tête de l’OFNAC, Serigne Bassirou Gueye a piloté plusieurs dossiers sensibles. Son envol pour Paris, le jour même du débat parlementaire sur la réforme, ne manque pas de faire jaser.