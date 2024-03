Réforme du système éducatif : ce que propose Anta Babacar Ngom

Partager Facebook

Reconstruire le système éducatif en phase avec les ambitions économiques : Faire du Sénégal, d’ici 2029, une plateforme d’excellence des services du « Savoir » fondée sur une grappe structurante de systèmes éducatifs afin de se doter d’un capital humain de performance.

Promotion d’une éducation nationale inclusive et développement de solutions alternatives pour rehausser le niveau de l’enseignement, en fournissant une formation pertinente et de haute qualité aux citoyens, essentiel à la croissance économique, tout en réduisant le taux d’abandon et d’échec scolaires

La nouvelle politique éducative accorde une priorité à l’enseignement technique et professionnel pour répondre à l’offre d’emploi que créera le développement des pôles agricoles, des filières cibles, objet de projets structurants à effets d’entraînement.