Réformes de codes et nouvelles stratégies du gouvernement : Ousmane Sonko dévoile enfin le « Projet »

Devant les députés, ce vendredi, le chef du gouvernement Ousmane SONKO a fait l’annonce d’une réforme du code des investissements. Face aux députés, le Chef du gouvernement a dévoilé, les grands programmes du « Projet » au plan économique, Infrastructurel, Sanitaire…

Comme prévu, le chef du gouvernement a fait sa déclaration, et c’est dans un document de 104 pages que le Chef du gouvernement a présenté le » Projet « . Au plan économique, le gouvernement s’engage à bâtir « une économie attractive et compétitive », où la démocratie économique, par la liberté économique et l’inclusion, sera de mise. « L’objectif est de créer un cadre où chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais pourra développer et exprimer ses talents et sa créativité, où chaque entreprise, quelle que soit sa taille, peut prospérer et contribuer pleinement au progrès national sans devoir recourir à l’informalité ».

Concernant le secteur privé, il a annoncé la réforme du Code des investissements visant à élargir les secteurs éligibles ainsi qu’à revoir les critères d’éligibilité pour inclure dans son champ d’application la petite, voire la très petite entreprise, intégrer la problématique de l’accès au foncier, les incitations non fiscales ou la redéfinition du régime de protection des investisseurs ».

Sur ce, un programme de marketing international sera mis en place pour vendre le label « Invest in Senegal » ce qui permettre une revue des procédures administratives relatives à l’investissement et au commerce extérieur.