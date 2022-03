Refusant d’intégrer l’AMS : Sonko annonce la création d’une association parallèle

Des leaders de Yewwi « déterminés » et qui comptent faire face coute que coute au régime actuelle. En conférence de presse hier, Sonko et Cie annoncent la création d’une association différente de l’AMS (Association des maires du Sénégal).

Le leader de Pasteef/ les patriotes est sous les feux des projecteurs. Ousmane Sonko, lors de la conférence de presse des leaders de Yewi askan wi a fait dans l’ironie en faisant le bilan de Macky Sall, en 10 ans de gestion. « C’est un Ter, un stade et une arène nationale », regrette Sonko. De même, « Yewwi annonce la création d’association parallèle différente de l’AMS.

Pour sa prise de parole, Sonko s’est adressé aux jeunes. Pour lui, « il faut une prise de conscience car vous avez remarqué que le Sénégal est un grand corps malade. Traduisant un manque de respect notable avec les ressources naturelles au profit des occidentaux, il faudra être sur vos gardes. » Selon Ousmane Sonko, Yewi askan wi a misé sur trois temps forts. Il s’agit des locales, des législatives et de la présidentielle de 2024. Pour le maire de Ziguinchor, avec cette débâcle du régime en place, lors des locales « Macky Sall a lancé son contre-offensive dont les jeunes. La coupe d’Afrique ne doit pas être un prétexte pour vous relâchez. Tous les secteurs sont au point morts. Comment dans ce contexte trouver un emploi, accéder à la santé, recevoir une éducation. C’est le vrai débat. En 10 ans, un train, un stade, et une arène sont ces seuls réalisations. Ce ne sont pas des priorités. Le stade de Maroc est plus grand que le nôtre et moins couteux. 155 milliards dilapidés.

La conférence de presse des leaders a été une occasion pour Sonko de faire une révélation de taille. Il annonce que « Yaw, avec ses 81 élus locaux va créer une association autre que l’AMS (Association des maires du Sénégal). Nous refusons d’y adhérer car c’est pour Macky Sall. Nous sommes des élus et nous sommes capables de le faire. Nos maires seront encadrés et formés mais aussi pour avoir un regard sur la gestion. »

S’agissant des prochaines échéances, Ousmane Sonko a mis en garde les membres du Conseil constitutionnel. A l’en croire, si le Sénégal, en période électoral connait des tensions, c’est due en grande partie au Conseil constitutionnel qui créé des tensions dans ce pays. « On verra si nos listes seront invalidées ou pas et on verra ce jour-là car la cohabitation à l’assemblée nationale sera de taille. »

MOMAR CISSE