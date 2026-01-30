Régulation des agences de voyage : Amadou Ba à la rencontre des acteurs du secteur

Le ministre du Tourisme, Amadou Ba, a reçu ce vendredi les représentants des agences de voyage pour discuter des défis qui freinent leur développement. Les professionnels du secteur ont évoqué des problèmes cruciaux tels que le Code du tourisme, les licences touristiques, l’organisation du pèlerinage à La Mecque (Haji) et la concurrence déloyale des agences en ligne clandestines.

Le Ministre a reconnu l’importance de ces enjeux et a promis de soutenir les agences pour améliorer leur situation. Cependant, il a exprimé ses inquiétudes quant au nombre élevé d’agences agréées, qui rend difficile la réglementation du secteur.

En amont des États généraux du tourisme, il a invité les agences à se réunir pour élaborer un document consensuel sur les défis de leur profession.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com