Économie : Le MEDS se donne une nouvelle mission de remettre l’économie Sénégalaise sur la bonne voie

Le Mouvement des Entreprises du Sénégal sous la houlette du Président Mbagnick Diop a organisé ce samedi un business breakfast ou petit déjeuner d’affaires à l’hôtel Radisson Blu de Dakar. Plusieurs chefs d’entreprises membres du Meds et de prestigieux invités y ont pris part. Autour d’une table plusieurs sujets ont été débattus surtout en ce qui concerne les stratégies à adopter pour une bonne reprise du secteur économique après la sortie de la crise du Covid-19.

1. Les défis actuels de l’entreprise sénégalaise face aux nombreux chocs émergents:

a – Au plan mondial : la crise covid-19 et le conflit Russo-Ukrainien ont impacté très négativement sur l’économie locale et compromis de nombreux projets de développement;

b – Au plan national : les émeutes et les soulèvements récurrents de la population plombent de plus en plus les investissements et ralentissent l’activité économique.

Quelles solutions durables et pérennes pour préserver l’économie de nos entreprises?

2. PME/PMI : le crédit stock comme outil innovant de financement du besoin en fonds de roulement !