Remaniement : la liste des membres du gouvernement de Sonko II

6 septembre 2025 Actualité

Peu de changements majeurs, mais quelques grosses surprises. Le nouveau gouvernement a officiellement été dévoilé ce samedi 6 septembre 2025.
Voici la liste complète :

Monsieur Ousmane SONKO

Premier Ministre

 

Madame Yassine FALL

 

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

 

Monsieur Birame Souleye DIOP

 

Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines

 

Monsieur Cheikh Niang

 

Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères

 

Général Birame DIOP

 

Ministre des Forces armées

 

Monsieur Mouhamadou Bamba CISSÉ

 

Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique

 

Monsieur Abdourahmane SARR

 

Ministre de l’Économie du Plan et de la Coopération

 

Monsieur Cheikh DIBA

 

Ministre des Finances et du Budget

 

Monsieur Daouda NGOM

 

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

 

Monsieur Yankoba DIEME

 

Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens

 

Monsieur Alioune SALL

 

Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

 

Monsieur Moustapha Mamba GUIRASSY

 

Ministre de l’Education nationale

 

Monsieur Mabouba DIAGNE

 

Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage

 

Monsieur Cheikh Tidiane DIEYE

 

Ministre de l‘Hydraulique et de l’Assainissement

 

Monsieur Ibrahima SY

 

Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique

 

Mme Maimouna DIEYE

 

Ministre de la Famille, de l’Action Sociale et des Solidarités

 

Monsieur Amadou Moustapha Ndieck SARRE

 

Ministre de l’Emploi de la Formation professionnelle et technique

 

Monsieur Elhadj Abdourahmane DIOUF

 

Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique

 

Monsieur Balla Moussa FOFANA

 

Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires

 

Monsieur Serigne Gueye DIOP

 

Ministre de l’Industrie et du Commerce

 

Madame Fatou DIOUF

 

Ministre des Pêches et de l’Economie maritime

 

Monsieur Olivier BOUCAL

 

Ministre de la Fonction publique du Travail et de la Réforme du Service public

 

Madame Khady Diene GAYE

 

Ministre de la Jeunesse et des Sports

 

Monsieur Alioune DIONE

 

Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire

 

Monsieur Déthié FALL

 

Ministre des Infrastructures

 

Monsieur Amadou BA

 

Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme

 

Mme Marie Rose Khady Fatou Faye

 

Secrétaire d’Etat auprès du premier ministre chargée des relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement

 

Monsieur Amadou Chérif DIOUF

 

Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargée des Sénégalais de l’Extérieur

 

Monsieur Alpha BA

 

Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire, chargé des Coopératives et de l’Encadrement paysan

 

Monsieur Momath Talla NDAO Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, chargé du Logement

 

Monsieur Ibrahima THIAM

 

Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé au Développement des PME PMI

 

Monsieur Bacary SARR

 


Secrétaire d’État auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture des Industries créatives et au Patrimoine historique

