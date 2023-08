Rencontre de BBY-Macky : Makhtar Cissé a quitté la salle

Les candidats à la candidature de Bennoo Bokk Yaakaar pour la présidentielle de 2024 étaient convoqués ce jeudi au Palais. Devant les leaders de la coalition, ils ont défendu leurs dossiers.

L’ancien ministre du Budget Mouhamadou Makhtar Cissé était dans la salle. D’aucuns croyaient qu’il avait déposé sa candidature, mais il n’en est rien. Il a d’ailleurs quitté le Président Macky Sall et ses invités avant la fin de la rencontre.

Mouhamadou Makhtar Cissé a demandé la parole et c’est pour préciser qu’il ne savait pas l’objet de la réunion.

«On m’a convoqué et je me suis présenté, mais ma fonction d’Inspecteur général d’Etat (Ige) m’interdit de faire de la politique et de présenter une candidature à la candidature. M. le Président, je voudrais vous demander la permission de me libérer », implore-t-il. Une requête acceptée par Macky Sall. Et l’ancien ministre du Budget de quitter la salle.