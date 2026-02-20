Renforcement de capacité : Des cadres féminins de la gendarmerie dans la communication stratégique et le leadership

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Général de division Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, a présidé, ce vendredi 20 février 2026, la cérémonie solennelle de clôture de la session de formation en communication stratégique, leadership et prise de parole en public organisée au profit des cadres féminins de la Gendarmerie nationale.

La cérémonie s’est tenue à l’École Africaine de l’Art Oratoire (EAO), en présence de Madame Lucie HOFMANN, Coordonnatrice du Partenariat Opérationnel Conjoint (POC2), ainsi que de nombreuses autorités civiles et militaires.

Organisée par la Chaîne Ressources humaines, cette formation s’inscrit pleinement dans la stratégie de gestion des ressources humaines de la Gendarmerie nationale, axée sur le renforcement des capacités opérationnelles des personnels et la valorisation du capital humain comme levier majeur de modernisation institutionnelle. Elle traduit la volonté du Haut-commandement de préparer des cadres capables d’allier l’excellence professionnelle, le leadership et la maîtrise de la communication stratégique face aux nouveaux enjeux sécuritaires.

Au terme d’un parcours exigeant, alliant rigueur intellectuelle et mises en situation pratiques, les participantes ont démontré une progression remarquable dans leur aptitude à structurer une pensée stratégique, à incarner la parole institutionnelle et à évoluer avec assurance dans les espaces de décision, de représentation et d’influence. Cette montée en compétence illustre la dynamique de professionnalisation du commandement et l’affirmation d’un leadership féminin pleinement intégré à la transformation de l’Institution.

La cérémonie a pris la forme d’un grand oral articulé autour d’exposés individuels, de panels thématiques et d’un plateau télé interactif, permettant aux stagiaires d’évoluer dans des conditions proches du réel. Ce format immersif a mis en évidence leur capacité d’analyse des enjeux sécuritaires contemporains, leur maîtrise des problématiques institutionnelles et leur aptitude à communiquer avec clarté, conviction et hauteur de vue.

Dans son allocution, le Général de division Martin Faye a rappelé la portée stratégique de cette initiative en déclarant : « Aujourd’hui, au-delà de la célébration de la fin de stage, nous consacrons un jalon important dans la transformation qualitative de notre Institution. (…) La communication ne peut plus être considérée comme un accessoire de commandement. Elle en est devenue un instrument stratégique ».

Soulignant la qualité des prestations observées, le Haut-commandant a également salué l’engagement des stagiaires et la pertinence de la formation, affirmant : « J’ai été impressionné par la profondeur des analyses, la structuration des discours et la posture d’excellence. Vous avez démontré que la compétence, le talent et la rigueur ne sont pas fonction du grade, mais du travail et de l’abnégation ».

La cérémonie s’est achevée par une remise des diplômes, un échange symbolique de présents et une photo souvenir, consacrant un moment fort du processus de renforcement des capacités et de promotion du leadership au sein de la Gendarmerie nationale.