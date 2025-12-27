Renforcement des forces armées : Un nouveau corps d’officiers sous contrat créé

Partager Facebook

Le Sénégal a franchi une étape importante dans la réforme de ses Forces armées en adoptant un projet de loi portant statut des officiers sous contrat. Cette décision, prise en Conseil des ministres le 26 décembre 2025, vise à recruter des personnes disposant de compétences spécifiques pour renforcer les capacités des Forces armées sénégalaises.

Le nouveau corps d’officiers sous contrat permettra de recruter des personnes ayant des compétences spécifiques dans des secteurs stratégiques, tels que la technologie, l’ingénierie ou la logistique. Ces officiers sous contrat suivront une formation militaire allégée, ce qui leur permettra d’être rapidement opérationnels dans leur domaine d’expertise.

La création de ce corps d’officiers sous contrat s’inscrit dans une volonté de développer une véritable industrie de défense nationale. Les autorités sénégalaises entendent ainsi attirer des profils hautement qualifiés pour accompagner la croissance de ce secteur stratégique.

La création de ce nouveau corps d’officiers sous contrat constitue une réforme majeure pour les Forces armées sénégalaises. Elle devrait permettre de renforcer les capacités de l’armée et de répondre plus efficacement aux défis de sécurité nationale.

Publié par EL HADJI MODY DIOP