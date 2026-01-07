Renforcement des liens entre le Sénégal et la Mauritanie : Le Premier ministre mauritanien sera au Sénégal les 8 et 9 janvier

Le Premier ministre mauritanien, El Moctar Ould DJAY, est attendu au Sénégal pour une visite officielle les 8 et 9 janvier 2026. Il sera reçu par son homologue sénégalais, Ousmane SONKO. Cette visite marque un moment important pour renforcer les liens stratégiques entre les deux pays.

Les discussions porteront sur plusieurs domaines clés, notamment :

– Énergie : Le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) est un exemple de coopération réussie entre les deux nations.

– Sécurité : Les deux pays travaillent ensemble pour lutter contre les menaces transfrontalières.

– Commerce : Les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Mauritanie sont en progression.

– Éducation et Recherche : Des accords ont été signés pour renforcer la coopération dans ces domaines.

Cette visite s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales, avec des rencontres régulières entre les chefs d’État des deux pays.

