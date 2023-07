Renonciation à sa candidature: Le Conseil national du Laicat félicite le Président Macky Sall pour sa décision 

Le Dialogue national lancé le 31 mai 2023 et initié par son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, a été une occasion pour le Conseil National du Laïcat du Sénégal (CNL), au nom de l’Église catholique du Sénégal, de réaffirmer son attachement indéfectible aux valeurs d’ouverture, de dialogue et de solidarité.

Par son adresse à la Nation qui restera à jamais gravée dans notre mémoire collective, son Excellence, Monsieur Macky SALL, a confirmé, encore une fois, que notre Nation n’est pas orpheline d’hommes et de femmes de valeurs, capables de raviver en chaque citoyen le feu de la dignité, de l’espérance, de la solidarité dans la vérité.

En effet, ce 03 juillet 2023, le Président de la République, Monsieur Macky SALL, a solennellement réaffirmé qu’il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle de février 2024.

Le Conseil National du Laïcat du Sénégal apprécie à sa juste valeur la portée d’une telle décision qui contribuera à faire baisser la tension socio- politique, à apaiser les cœurs et les esprits afin de continuer à bâtir un Sénégal debout et solidaire.

Cette décision est d’autant plus importante et symbolique qu’elle nous interpelle sur une valeur qui a tendance à être négligée : le respect de la parole donnée. C’est donc une belle occasion pour nous rappeler avec Saint Jacques, au chapitre 5 verset 12, cette exigence de vérité et de cohérence : « Que votre oui soit oui, et que votre non soit non ».

Dans cet esprit, le Conseil National du Laïcat du Sénégal félicite et remercie son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, pour son respect de ce principe sacré. Cette attitude conforte le leadership du Sénégal en matière démocratique, notamment en Afrique.

Le Conseil du Laïcat encourage également le Président, conformément à cet élan d’apaisement, à œuvrer pour une élection libre, transparente et inclusive. Par ailleurs, le CNL invite tous les Sénégalais, notamment les acteurs politiques, à rester unis pour promouvoir les valeurs cardinales sur lesquelles repose notre chère Nation : la fraternité, le dialogue, la vérité et la solidarité…

Le Conseil National du Laïcat du Sénégal s’incline devant la mémoire des victimes des évènements du mois de juin 2023 et prie pour le repos éternel de leurs âmes. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exprime sa solidarité à tous ceux qui ont subi des pertes matérielles. Enfin, le Conseil National du Laïcat prie pour que, du ciel, descendent sur le Sénégal la miséricorde de Dieu, son amour et sa paix