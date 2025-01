Rentrée Judiciaire: La requête du juge de la Cour suprême à Diomaye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, ce jeudi, le premier Président de la Cour suprême, Mamadou Mansour Mbaye, a réclamé au chef de l’État la sauvegarde du patrimoine immobilier du pouvoir judiciaire.

« Le pouvoir judiciaire souhaiterait retrouver tout son patrimoine immobilier et rendre à autrui ce qui lui appartient ». Ces mots forts sont du 1er président de la Cour suprême Mamadou Mansour Mbaye au Président Diomaye. Poursuivant, il a insisté sur la nécessité de préserver les immeubles historiques liés au système judiciaire du pays. « Ces immeubles, de Saint-Louis à Dakar mais également pouvant être situés ailleurs, font partie des sites qui racontent une partie de l’histoire du Sénégal, quasiment depuis la naissance de notre pays. Il s’agit d’une mémoire à conserver absolument par le retour à leur destination première », a-t-il affirmé.

Le Premier Président a souligné que la rénovation et la modernisation de la Justice devraient reposer sur cette mémoire historique. « Le pouvoir judiciaire souhaiterait retrouver tout son patrimoine immobilier et rendre à autrui ce qui lui appartient« , a-t-il ajouté, insistant sur l’importance symbolique et fonctionnelle de ces bâtiments pour l’identité du système judiciaire sénégalais.

Le cri de cœur du Bâtonnier

Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, Me Mamadou Seck a lancé un fort plaidoyer devant le chef de l’État. Il a souligné que la justice ne peut être crédible sans une politique cohérente de bonnes pratiques fondées sur ses principes et ses règles. Prononçant son discours, le thème « Droit de grève et préservation de l’ordre public », il a déclaré devant le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, «la crédibiliser c’est, d’abord une volonté politique qui consacre une conscience effective des gouvernants à refuser toute immixtion dans le rendu de la justice et à créer les conditions adéquates à l’égalité de tous les sénégalais devant la loi ».

« Il ne faut pas s’y méprendre, la justice est dans l’État mais subit l’État quand ce dernier n’a pas comme credo de tout faire pour participer à asseoir et préserver son indépendance et créer les conditions matérielles de son exercice », a-t-il lancé à l’endroit de Diomaye. Ce, puisque, par leurs interventions, les participants aux Assises de la justice, ont tous déploré que dans diverses situations, ce secteur a été ébranlé par l’État et le pouvoir politique.

« Monsieur le Président, en vous élisant, les Sénégalais attendent de vous que le pouvoir politique soit le vecteur et le garant d’une justice indépendante, rendue exclusivement au nom du peuple et dans le respect des lois qu’ils ont choisis », a-t-il ajouté.

Me Seck rembobine : « crédibiliser la justice, c’est, ensuite, replacer ses acteurs (avocats, magistrats…) dans leurs véritables rôles avec comme base la conscience effective de la vertu de justice, de l’éthique professionnelle et du haut niveau d’excellence morale ».

G E NDIAYE