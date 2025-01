Réorganisation du Parti socialiste : Aminata Mbengue Ndiaye annonce des mesures

Partager Facebook

Le Parti socialiste (PS) a tenu une réunion du Secrétariat national le samedi 25 janvier à la Maison du parti. Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire générale du PS, a profité de cette occasion pour évoquer la réorganisation du Bureau politique et l’instauration d’une Commission spéciale chargée de mettre en œuvre les décisions issues des séminaires du parti.

Profitant de la réunion du Secrétariat national du Parti socialiste (PS) le samedi 25 janvier à la Maison du parti, Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire générale du PS, a parlé de la réorganisation du Bureau politique et l’instauration d’une Commission spéciale. Elle a insisté sur la nécessité de redynamiser le PS, appelant les membres et responsables, à tous les niveaux, à travailler pour l’unité, la cohésion et la relance des activités. «Toutes les mesures arrêtées par nos séminaires doivent être appliquées, en dépit des difficultés du moment, et nous devons ensemble nous donner les moyens d’y parvenir, dans la solidarité agissante », a déclaré Aminata Mbengue Ndiaye.

Pour concrétiser cet objectif, Aminata Mbengue Ndiaye a préconisé la création immédiate d’une Commission spéciale dédiée. Elle ajoute qu’« une feuille de route précise et un délai requis d’un semestre doivent être mis à la disposition de cette Commission spéciale de mise en œuvre ».

Toutefois, Mme Aminata Mbengue NDIAYE, a mentionné l’importance des tournées régionales du Bureau politique, de l’animation des programmes du parti, de la formation des membres, de la préparation du Congrès extraordinaire, et de l’application des autres recommandations issues des séminaires.