Réorganiser l’Organisation : L’ONU lance une initiative pour rendre son action plus efficace

Crise des liquidités

« Mais les ressources diminuent systématiquement, et ce depuis longtemps », a reconnu le Secrétaire général, comme en témoigne la crise de liquidités chronique à laquelle est confrontée l’Organisation depuis désormais sept ans. « Tous les États membres ne paient pas intégralement leurs contributions, et beaucoup ne s’en acquittent pas à temps », a-t-il précisé.

Dans ce contexte, M. Guterres a rappelé ses efforts de réforme, dès son entrée en fonction, en 2017, pour améliorer l’efficacité et la rentabilité de l’ONU, simplifier ses procédures, décentraliser ses prises de décisions, la rendre plus transparente et améliorer ses capacités numériques.

Il a également rappelé l’adoption par les Etats membres, l’an dernier, du Pacte pour l’avenir, qui comprend notamment un accord numérique mondial, ainsi que de l’initiative ONU 2.0 visant à moderniser l’ONU. « Ces efforts ne sont pas une fin en soi », a déclaré M. Guterres. « Ils concernent les contribuables du monde entier qui paient tout ce que nous faisons », a-t-il insisté, faisant allusion aux contributions annuelles versées par les Etats membres à l’Organisation, qui proviennent essentiellement des impôts payés par leurs citoyens respectifs.

Lancement de l’initiative « ONU80 »

Dans le contexte actuel de crise des liquidités, d’augmentation des besoins mondiaux et de modernisation du système onusien, M. Guterres a jugé essentiel que l’ONU se soumette à un examen « rigoureux et régulier » pour évaluer son aptitude à remplir efficacement ses objectifs.

Face aux journalistes, le haut responsable a donc annoncé le lancement officiel de l’initiative « ONU80 », en référence au 80e anniversaire des Nations Unies, célébré cette année. Concrètement, cette initiative comprend la nomination d’un groupe de travail interne, qui sera dirigé par le Secrétaire général adjoint, Guy Ryder, et composé de représentants de l’ensemble du système des Nations Unies.

Nomination d’un groupe de travail

Ce groupe aura pour objectif de présenter aux États membres des propositions afin d’identifier « rapidement » les gains d’efficacité et améliorations à apporter aux méthodes de travail de l’ONU. Il aura également pour tâche d’examiner en profondeur la mise en œuvre de tous les mandats confiés par les États membres à l’Organisation, lesquels ont considérablement augmenté ces dernières années, et de « procéder à un examen stratégique des changements structurels plus profonds et de la réorganisation des programmes au sein du système des Nations Unies ».

M. Guterres a indiqué son intention d’informer régulièrement les États membres sur les progrès réalisés et de les solliciter sur la voie à suivre, en leur proposant des solutions « concrètes ». « Mon objectif est d’agir au plus vite dans les domaines où je suis compétent et d’exhorter les États membres à prendre en compte les nombreuses décisions qui leur incombent », a-t-il insisté.

Pour le chef de l’ONU, une telle entreprise va bien au-delà d’aspects purement techniques. Il s’agit d’optimiser les ressources onusiennes pour rendre l’Organisation plus efficace, plus forte et mieux adaptée au XXIe siècle, dans le respect de ses valeurs communes et au service des populations mondiales. « Les budgets des Nations Unies ne se résument pas à des chiffres sur un bilan », a averti le chef de l’ONU. « Ils sont une question de vie ou de mort pour des millions de personnes à travers le monde ».