Réouverture du Campus social : Le Coud change les règles

Le campus social de l’Université de Dakar (UCAD) rouvre jeudi 21 mars prochain mais avec de nouvelles mesures très strictes.

Les campus sociaux de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) s’ouvrent jeudi prochain, après plus de huit mois de fermeture. Mais cette réouverture s’accompagne d’un certain nombre de préalables qu’il faut régler et de mesures à respecter. Cette fois-ci, les autorités universitaires ne minimisent aucun détail pouvant compromettre la sécurité au sein de l’espace universitaire.

la Direction des œuvres universitaires de Dakar (Coud) informe que cette réouverture est assortie d’un certain nombre de mesures. Lesquelles concernent, entre autres, «la suspension, jusqu’à nouvel ordre, des activités des associations communautaires, ethniques, culturelles, politiques et des mouvements citoyens, l’encadrement des activités des associations religieuses» au sein du campus social.

Par ailleurs, la direction du Coud invite les étudiants à se faire enrôler, un préalable pour fréquenter les cités universitaires et bénéficier d’œuvres sociales telles que le logement, les restaurants. Pour installer un climat de sécurité au sein des campus, «la direction du Coud a entamé, depuis le 31 janvier 2024, une vaste opération d’enrôlement des étudiants et de son personnel. Il s’agit de confectionner des cartes numérisées pour identifier tous les résidents et usagers des cités universités».

«Tous les étudiants qui n’ont pas rempli cette formalité sont invités à se rapprocher des commissions dédiées auprès de leurs établissements pédagogiques», renseigne le COUD

Pour rappel, les campus sociaux et pédagogiques de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ont été fermés après les évènements violents de juin 2023 au sein du temple du savoir, suite à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko pour «corruption de la jeunesse» dans l’Affaire Adji Sarr.