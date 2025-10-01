RÉPARTITION DES SERVICES : Diomaye sa taille la part du lion !

Signé le 6 septembre 2025 par le président de la République, le décret portant répartition des services de l’Etat est riche en enseignements. Le Président Bassirou Diomaye Faye a placé sous son contrôle direct le renseignement et les plus grandes agences du Sénégal.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a signé, ce 6 septembre 2025, le décret n° 2025 – 1431 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères.

Ce texte, signé par le chef de l’État et contresigné par le Premier ministre Ousmane Sonko, précise les compétences et responsabilités de chaque entité, afin de clarifier l’organisation et la gestion de l’action gouvernementale.

Décret n° 2025 – 1431 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU la loi d’orientation n° 2009-20 du 04 mai 2009 sur les agences d’exécution ;

VU la loi d’orientation n° 2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l’Etat et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours de la puissance publique ;

VU le décret n° 2007-909 du 31 juillet 2007 relatif à l’organisation de la Présidence de la République, modifié ;

VU le décret n° 2017-314 du 15 février 2017 fixant les règles de création et d’organisation des structures de l’administration centrale des ministères ;

VU le décret n° 2024-921 du 05 avril 2025 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n° 2025-1430 du 06 septembre 2025 fixant la composition du Gouvernement ;

SUR le rapport du Premier Ministre,

DECRETE :

Article premier.- Les services de l’Etat sont répartis entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ainsi qu’il suit :

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

1° Cabinet du Président de la République et services rattachés :

Inspection générale d’Etat (IGE) ;

Office national de lutte contre la Corruption (OFNAC) ;

Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) ;

Bureau d’Evaluation des Politiques et Programmes publics ;

Délégation générale aux Affaires religieuses (DEGAR) ;

Haut Conseil du Dialogue social.

Pôle diplomatique :

Conseiller (s) diplomatique (s) ;

Bureau du représentant personnel du Chef de l’Etat auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Pôle des affaires protocolaires :

Service du Protocole présidentiel ;

Grande Chancellerie de l’Ordre national du Lion.

Pôle Juridique

Conseiller (s) juridique (s).

Pôle Communication et Porte-parolat :

Cellule audiovisuelle ;

Cellule digitale.

Pôle Sécurité :

Délégation générale au renseignement national ;

Secrétariat du Conseil national de Sécurité.

Pôle de Coordination des missions régaliennes :

Secrétariat du Conseil supérieur de la Magistrature ;

Secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ;

Commission nationale de la Gestion des Frontières.

2° Cabinet militaire du Président de la République :

Inspection générale des Forces armées ;

Etat-Major particulier du Président de la République :

Haute Autorité chargée de la Coordination de la Sécurité maritime, de la Sûreté maritime et de la Protection de l’Environnement marin (HASSMAR) ;

Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS) ;

Centre des Hautes études de Défense et de Sécurité (CHEDS) ;

Maison militaire ;

Escadrille présidentielle ;

Flottille présidentielle ;

Aide de Camp du Président de la République ;

Médecin du Président de la République.

3 ° Cabinet du Ministre auprès du Président de la République, chargé du Suivi du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation

4 ° Services du Palais :

Hôtel des Palais présidentiels ;

Intendance des Palais nationaux.

5° Secrétariat général de la Présidence de la République et services rattachés :

Contrôle financier ;

Bureau Organisation et Méthodes ;

Bureau d’Intelligence et de Prospective Economiques ;

Direction des Moyens généraux ;

Direction générale du Chiffre et de la Sécurité des Systèmes d’information ;

Service informatique ;

Commission de Contrôle des Véhicules Administratifs ;

Commission de contrôle et de Suivi du Patrimoine immobilier de l’Etat à l’étranger ;

Cellule de passation des Marchés publics ;

Laboratoire radioélectrique ;

Commission nationale de Gestion des Réfugiés et Apatrides.

5° Autres administrations :

Médiateur de la République ;

Commission de Protection des Données Personnelles ;

Commission nationale de Cryptologie ;

Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les industries extractives ;

Commission nationale des Droits de l’Homme ;

Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel ;

Commission Electorale Nationale Autonome ;

Bureau d’Architecture et de Conservation des Palais nationaux ;

Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose;

Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes ;

Comité de pilotage du Projet du Développement Economique de la Casamance ;

Centre International de Conférences Abdou DIOUF ;

Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes ;

Autorité de Régulation de la Commande publique ;

Commission de Régulation du Secteur de l’Energie ;

Autorité de Radioprotection et de Sûreté nucléaire ;

Autorité de Régulation du Secteur de l’Eau ;

Agence sénégalaise d’études spatiales ;

Fonds intergénérationnel.

PRIMATURE

1° Cabinet du Premier Ministre et services rattachés

Service du Protocole ;

Bureau Opérationnel de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes ;

Fonds de Préparation et de Suivi des Projets, Programmes et Réformes (F3PR);

Cellule de Communication ;

Conseil national de Développement de la Nutrition ;

Conseil national de Lutte contre le SIDA ;

Secrétariat technique du Conseil national de Sécurité alimentaire ;

Haut Conseil national de la Sécurité sanitaire mondiale « One Health » ;

Comité interministériel de Suivi et de Restructuration des Entreprises publiques et parapubliques ;

Comité interministériel à la Prévention et à la Sécurité routières ;

Comité interministériel de suivi de l’Agenda Sénégal 2050;

Conseil national des Transports aériens.

2° Cabinet du Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé des relations avec les Institutions, Porte- Parole du Gouvernement

3° Secrétariat général du Gouvernement et services rattachés :

Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol :

– Direction de la Réglementation et du Contentieux ;

– Direction de la planification et des opérations.

– Direction générale du Service civique national et du Volontariat :

Direction du Service civique national ;

Direction de l’Engagement volontaire.

Direction de l’Activité normative ;

Direction des Archives du Sénégal ;

Direction de l’Imprimerie nationale ;

Direction de la Coopération technique ;

Direction des Relations avec les institutions ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement ;

Bureau de Suivi et de Coordination ;

Bureau d’information et de communication du Gouvernement ;

Bureau du courrier général ;

Service informatique ;

Cellule de passation des marchés ;

Commission d’Evaluation des Agences d’Exécution ;

Service de Gestion du Building administratif ;

Commission de réforme spéciale des véhicules administratifs ;

Unité de coordination de la gestion des sphères ministérielles de Diamniadio.

3° Autres administrations :

Millenium Challenge Account Sénégal ;

Observatoire national de l’Investissement ;

Haute Autorité du WAQF ;

Agence Nationale pour la relance des Activités en Casamance ;

Centre national de coordination du Mécanisme d’alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

1° Cabinet et services rattachés :

Inspection générale de l’Administration de la Justice ;

Commission nationale pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;

Conseil consultatif national des Droits de l’Homme et du Droit international humanitaire ;

Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes ;

Cellule des statistiques et données ;

Service de Communication.

2° Secrétariat général et Services rattachés :

Cellule de Passation des Marchés publics ;

Cellule des Etudes statistiques, de la Planification et du Suivi-Évaluation ;

Cellule d’Exécution administrative et financière du Programme sectoriel Justice ;

Cellule Genre et de l’Equité ;

Cellule de l’Informatique ;

Cellule juridique ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Centre national des Archives judiciaires ;

Service des Archives et de la Documentation ;

Bureau du Courrier commun.

3° Directions :

Direction générale de l’Administration pénitentiaire

Direction des Affaires juridiques, de la Planification, des Statistiques et des Etablissements pénitentiaires ;

Direction des Finances, du Budget, du Matériel et des Infrastructures ;

Direction des Ressources humaines ;

Direction de la Sécurité pénitentiaire ;

Direction de la Réinsertion sociale ;

Direction de l’Action médicale et sociale ;

Inspection interne des Services pénitentiaires.

Direction générale de la Protection judiciaire et sociale

Inspection interne ;

Direction de la Législation et de la Protection sociale ;

Direction de la Protection judiciaire ;

Direction des établissements de Protection ;

Direction de l’adoption internationale ;

Direction des Ressources humaines et de la Formation.

Direction des Affaires civiles et du Sceau ;

Direction des Affaires criminelles et des Grâces ;

Direction des Services judiciaires ;

Direction de la Justice de Proximité et de la Promotion de l’Accès au Droit ;

Direction des Droits humains ;

Direction de la Dématérialisation et de l’Automatisation ;

Direction de la Promotion de la Bonne Gouvernance ;

Direction du Suivi et de l’Evaluation des Politiques de Bonne Gouvernance ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

4° Autres administrations :

Observatoire national des Lieux de Privation de Liberté.

MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DU PÉTROLE ET DES MINES

1° Cabinet et services rattachés :

Inspection interne ;

Cellule de Communication et des Relations publiques ;

Cellule des statistiques et données ;

Secrétariat permanent à l’Energie ;

Secrétariat technique du Comité national de suivi du Contenu local ;

Unité d’Exécution et de Gestion du Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (GES-PETROGAZ).

2° Secrétariat général et services rattachés :

Cellule de Passation des Marchés publics ;

Cellule des Affaires juridiques ;

Cellule du Genre et de l’Equité ;

Cellule de l’informatique ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Bureau de suivi ;

Bureau des Archives et de la Documentation ;

Bureau du Courrier commun.

3° Directions :

Direction générale de l’Energie

Direction de l’Electricité ;

Direction du Développement des Energies renouvelables ;

Direction de la Transition énergétique.

Direction générale des Hydrocarbures

Direction Exploration et Production ;

Direction Approvisionnement, Transformation et Distribution.

Direction générale des Mines et de la Géologie

Direction du Cadastre minier ;

Direction des Mines et Carrières ;

Direction de la Géologie.

Direction générale du Contrôle et de la Surveillance des Opérations

Direction du Contrôle et de la Surveillance des Opérations minières ;

Direction du Contrôle et de la Surveillance des Opérations pétrolières et gazières.

Direction de la Stratégie et de la Réglementation ;

Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi-Evaluation ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement ;

Directions régionales de l’Energie, du Pétrole et des Mines.

4° Autres administrations :

Agence sénégalaise de l’Electrification rurale ;

Agence pour l’Economie et la Maitrise de l’Energie ;

Agence nationale pour les Energies renouvelables ;

Fonds de Développement géologique et minier.

MINISTÈRE DE L’INTÉGRATION AFRICAINE, DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR

1° Cabinet et Services rattachés:

Inspection des Services ;

Cellule des Statistiques, de l’Analyse et de la Prospective ;

Cellule de l’Information, de la Communication et des Relations publiques ;

Bureau des Pèlerinages ;

Bureau des Passeports spéciaux.

2° Cabinet du Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’Extérieur

3° Secrétariat général et services rattachés :

Service du Courrier commun et de la Valise diplomatique ;

Service du Chiffre ;

Cellule des Etudes et du Suivi-Evaluation ;

Cellule de Passation des Marchés publics ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Cellule du Genre et de l’Equité ;

Cellule de l’Informatique et des Technologies de la Communication ;

Bureau de Suivi.

4° Directions :

Direction de l’Intégration africaine et du Panafricanisme ;

Direction de la Coopération bilatérale africaine ;

Direction des Organisations internationales ;

Direction Asie, Pacifique et Moyen-Orient ;

Direction Europe, Amérique, Océanie ;

Direction des Affaires juridiques et consulaires ;

Direction du Protocole, des Conférences internationales et de la Traduction ;

Direction des Sénégalais de l’Extérieur ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

5° Autres administrations :

Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam ;

Centre national d’Action anti-mines ;

Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur ;

Bureau de Coordination du Comité Permanent de l’OCI pour l’information et les Affaires Culturelles.

MINISTÈRE DES FORCES ARMÉES

1° Cabinet civil et services rattachés :

Inspection interne.

2° Cabinet militaire et Services rattachés :

Bureau de Liaison et du Courrier ;

Bureau de Sécurité du Building administratif ;

Bureau de l’Action sociale des Forces armées ;

Cellule des Affaires juridiques ;

Cellule des statistiques et données ;

Cellule de passation des Marchés publics ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion.

3° Services propres :

Etat-Major général des Armées ;

Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale.

4° Secrétariat Général :

5° Directions :

Direction de la Justice militaire ;

Direction du Contrôle des Etudes et de la Législation ;

Direction des Personnels militaires et de la Mobilisation ;

Direction des Affaires administratives, de l’Equipement et du Budget ;

Direction des Archives et du Patrimoine historique ;

Direction du Génie et de l’Infrastructure des Armées ;

Direction du Service du Matériel des Armées ;

Direction des Transmissions et de l’Informatique des Armées ;

Direction du Service de l’Intendance des Armées ;

Direction du Service de Santé des Armées ;

Direction de la Prévention et de la Sécurité des Armées ;

Direction de l’Action sociale des Armées ;

Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées.

6° Autres administrations :

Agence pour la Réinsertion sociale des Militaires ;

Agence pour le Logement des Forces Armées ;

Fondation des Invalides et Mutilés militaires ;

Ecole de l’Armée de l’Air ;

Ecole d’Application du Génie ;

Ecole militaire d’Administration et des Métiers techniques de l’Intendance ;

Institut de Défense du Sénégal.

MINISTÈRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

1° Cabinet et services rattachés :

Inspection des Services de Sécurité ;

Inspection de l’Administration centrale et territoriale ;

Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers ;

Comité interministériel de Lutte contre la Drogue ;

Cadre d’Intervention et de coordination interministériel des opérations de lutte antiterroriste ;

Cellule de lutte antiterroriste ;

Cellule des statistiques et données ;

Cellule communication ;

Service des Télécommunications ;

Bureau de la Vidéosurveillance ;

Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière ;

Pool des Conseillers techniques ;

Secrétariat particulier.

2° Secrétariat général et services rattachés :

Service de la Formation ;

Service des Archives communes ;

Bureau de suivi ;

Bureau du Courrier commun ;

Cellule informatique ;

Cellule des Etudes et de la Planification ;

Cellule de passation des marchés publics ;

Cellule des Affaires juridiques ;

Cellule genre et de l’Equité ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Secrétariat particulier.

3° Directions :

Direction générale de la Police nationale

Direction de la Sécurité publique ;

Direction de la Police judiciaire ;

Direction de la Surveillance du Territoire ;

Direction de la Police des Étrangers et des Titres de Voyage ;

Direction de la Police de l’Air et des Frontières ;

Direction des Ressources humaines ;

Direction du Budget et des Matériels ;

Direction de la Formation ;

Direction du Groupement mobile d’intervention ;

Direction de l’Office centrale de répression du trafic illicite de stupéfiants.

Direction générale de l’Administration territoriale

Direction de l’Action territoriale ;

Direction des Libertés publiques et de la Législation ;

Direction du Partenariat et des Organisations Non gouvernementales ;

Direction des Ressources humaines et du Matériel.

Direction générale des Elections

Direction des Opérations électorales ;

Direction de la Formation et de la Communication ;

Direction des Ressources humaines et des Finances.

Direction de l’Automatisation des Fichiers ;

Direction de la Protection civile ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

4° Autres administrations :

Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité ;

Centre de recueil et d’enregistrement des Données et Information policières.

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

1° Cabinet et services rattachés :

Inspection interne ;

Cellule attractivité et compétitivité ;

Cellule des statistiques et données ;

Cellule de Communication.

Comité paritaire public-privé des Zones Economiques Spéciales ;

Unité nationale d’Appui aux Partenariats – Public- Privé.

2° Secrétariat général et Services rattachés :

Cellule de l’Evaluation et de la Performance ;

Cellule de Passation des Marchés publics ;

Cellule des Affaires juridiques ;

Cellule de l’Informatique ;

Cellule du Genre et de l’Equité ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Bureau des Archives et de la Documentation ;

Bureau du Courrier commun.

3° Directions :

Direction générale de la Planification et des Politiques économiques

Services propres ;

Direction de l’Administration et du Personnel ;

Direction de la Planification ;

Direction du Développement du Capital humain ;

Direction de la Prévision et des Etudes économiques ;

Unité de Coordination et de Suivi de la Politique économique ;

Cellule de Suivi de l’Intégration ;

Centre d’Etudes de Politiques pour le Développement.

Direction générale de la Coopération et des Financements extérieurs et du Développement du Secteur privé

Services propres ;

Direction de l’Administration et du Personnel ;

Direction de la Coopération économique et financière ;

Direction des Financements et des Partenariats Public-Privé ;

Direction du Suivi-Evaluation des Performances des projets et programmes.

Direction du Développement du Secteur Privé.

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement ;

Direction des Ressources humaines.

4° Autres administrations :

Agence nationale de la Statistique et de la Démographie ;

Fonds de Garantie des Investissements prioritaires.

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

1° Cabinet et services rattachés :

Inspection générale des Finances ;

Cellule nationale de Traitement des Informations financières ;

Comité de Suivi du Secteur parapublic ;

Projet de Coordination des Réformes budgétaires et financières ;

Cellule d’Appui à la mise œuvre du MCA-Sénégal II ;

Cellule des statistiques et données ;

Cellule de Communication.

2° Secrétariat général et Services rattachés :

Cellule d’Etudes et de Planification ;

Cellule de Passation des Marchés publics ;

Bureau du Courrier commun ;

Cellule des Affaires juridiques

Cellule du genre et de l’Equité ;

Cellule d’Administration et de Gestion du Système intégré de Gestion de l’Information (SIGIF) ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Unité d’exécution de la Stratégie de Recette à moyen terme.

3° Directions :

Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor

Services propres ;

Direction du Contrôle interne ;

Direction de l’Administration et du Personnel ;

Direction de l’Informatique ;

Trésorerie générale ;

Direction de la Comptabilité publique ;

Direction du Secteur parapublic ;

Direction de la Dette publique ;

Direction du Secteur public local ;

Paierie générale du Trésor ;

Recette générale du Trésor ;

Trésorerie-Paierie pour l’Etranger ;

Agence comptable des grands projets ;

Trésoreries – Paieries régionales.

Direction générale des Douanes

Services propres ;

Direction du Contrôle interne ;

Direction de la Réglementation et de la Coopération internationale ;

Direction des Opérations douanières ;

Direction de la Facilitation et du Partenariat avec l’Entreprise ;

Direction des Enquêtes douanières ;

Direction du Renseignement, de l’Analyse du Risque et de la Valeur ;

Direction des Ressources humaines

Direction de la Logistique et des Finances ;

Direction des Systèmes d’information des Douanes ;

Services extérieurs.

Direction générale des Impôts et des Domaines

Services propres ;

Direction du Contrôle interne ;

Direction de la Législation et de la Coopération internationale ;

Direction de l’Administration et du Personnel ;

Direction des Domaines ;

Direction du Cadastre ;

Direction du Renseignement et des Stratégies de Contrôle fiscal ;

Direction des Systèmes d’Informations ;

Direction du Recouvrement ;

Direction des grandes Entreprises ;

Direction des moyennes Entreprises ;

Direction des Services fiscaux.

Direction générale du Budget

Services propres ;

Cellule de Suivi et de Synthèse ;

Cellule des Etudes et de la Réglementation ;

Direction du Contrôle interne ;

Direction du Matériel et du Transit Administratif ;

Direction de l’Administration et du Personnel ;

Direction des Systèmes d’Information ;

Direction de la Programmation budgétaire ;

Direction de l’Ordonnancement des dépenses publiques ;

Direction de la Solde ;

Direction des Pensions ;

Direction du Contrôle budgétaire.

Direction générale du Secteur financier

Services propres ;

Direction de l’Administration et du Personnel ;

Direction de la Monnaie et du Crédit ;

Direction des Assurances ;

Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes financiers décentralisés.

Direction du Traitement automatique de l’Information ;

Direction centrale de la Commande publique ;

Agence judiciaire de l’Etat ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement ;

Direction des Ressources humaines.

5° Autres administrations :

Fonds spécial de Soutien au Secteur de l’Energie (FSE) ;

Observatoire de la Qualité des Services financiers.

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

1° Cabinet et services rattachés :

Inspection interne ;

Centre national de Documentation scientifique et technique ;

Office du Baccalauréat ;

Cellule des statistiques et données ;

Cellule de Communication ;

Centre des Réseaux et des Systèmes d’information ;

2° Secrétariat général et services rattachés :

Cellule de passation des Marchés publics ;

Cellule des Etudes, de la Planification et du suivi-évaluation ;

Cellule juridique ;

Cellule Genre et de l’Equité ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Bureau du Courrier commun.

3° Directions :

Direction générale de l’Enseignement supérieur

Direction de l’Enseignement supérieur public ;

Direction de l’Enseignement supérieur privé ;

Direction du Financement des Etablissements d’Enseignement supérieur ;

Direction des Etudes et de la Coopération ;

Direction des Affaires académiques et juridiques.

Direction générale de la Recherche et de l’Innovation

Direction des Stratégies et de la Planification de la Recherche ;

Direction de l’Innovation, de la Valorisation, de la Propriété intellectuelle et du transfert technologique ;

Direction du Financement de la Recherche scientifique et du Développement technologique ;

Direction de la Promotion de la Culture scientifique.

Direction de la Maintenance et des Equipements de l’Enseignement supérieur ;

Direction des Bourses ;

Direction des Classes préparatoires aux Grandes Ecoles.

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

4° Autres administrations :

Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur ;

Agence nationale de la Recherche scientifique appliquée.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AÉRIENS

1° Cabinet et services rattachés

Inspection interne ;

Cellule des statistiques et données ;

Cellule de communication ;

Unité de Coordination des programmes et projets.

2° Secrétariat général et services rattachés :

Cellule de Passation des marchés publics ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Cellule des Affaires juridiques ;

Cellule du Genre et de l’Equité ;

Bureau de suivi ;

Bureau du Courrier commun et des archives.

3° Directions :

Direction générale des Transports routiers

Direction des Transports routiers ;

Direction de la Circulation routière, de la Prévention et de l’Analyse des Accidents.

Direction Transports ferroviaires ;

Direction des Transports aériens ;

Direction de la Planification, du Suivi-évaluation et de la Prospective ;

Direction des Statistiques et des Systèmes d’Information ;

Direction Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement ;

Directions régionales des Transports terrestres et aériens ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

4° Autres administrations :

Centre de Formation et de Perfectionnement aux Métiers du Rail ;

Fonds de Développement des Transports terrestres ;

Agence nationale de Sécurité routière ;

Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie.

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMÉRIQUE

1° Cabinet et services rattachés :

Inspection interne ;

Cellule des statistiques et données ;

Cellule de Communication ;

Comité de Gouvernance du numérique.

2° Secrétariat général et services rattachés :

Cellule de Passation des Marchés publics ;

Cellule des Affaires juridiques ;

Cellule des Etudes, de la Planification et du Suivi-évaluation ;

Cellule de l’Informatique ;

Cellule du Genre et de l’Equité ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Bureau des Archives et de la Documentation ;

Bureau du Courrier commun.

3° Directions :

Direction de la Communication ;

Direction des Technologies de l’Information et de la Communication ;

Direction de la Promotion de l’Economie numérique et des Partenariats ;

Direction des Télécommunications ;

Direction des Postes ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

4° Autres administrations :

Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications ;

Commission d’évaluation, d’appui et de coordination (CEAC) « Sénégal Connect Startup ».

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE

1° Cabinet et services rattachés :

Inspection générale de l’Education nationale ;

Inspection interne ;

Inspections d’Académie ;

Centre national d’Orientation scolaire et professionnelle ;

Centre national de Documentation scientifique et technique ;

Unité de Coordination des Projets d’Education ;

Division des Affaires juridiques, des Liaisons et de la Documentation ;

Division de l’Enseignement privé ;

Division de l’Enseignement arabe ;

Division des Sports et des Activités de jeunesse ;

Division du Contrôle médical scolaire ;

Division de la Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication ;

Division de la Radio-Télévision scolaire ;

Cellule des statistiques et données.

2° Secrétariat général et services rattachés :

Cellule de Passation des Marchés publics ;

Bureau de la Communication et de la Documentation ;

Cellule des Affaires juridiques ;

Cellule de l’Informatique ;

Cellule du Genre et de l’Equité ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Bureau du Courrier commun ;

Centre de Perfectionnement en Langue anglaise.

3° Directions :

Direction de l’Enseignement préscolaire ;

Direction de l’Enseignement élémentaire ;

Direction de l’Enseignement moyen secondaire général ;

Direction de l’Alphabétisation et des Langues nationales ;

Direction des Examens et Concours ;

Direction de la Planification et de la Réforme de l’Education ;

Direction de la Maintenance des Constructions scolaires ;

Direction des Equipements scolaires ;

Direction de la Formation et de la Communication ;

Direction des Ressources humaines ;

Direction des Daara ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

4° Autres administrations :

Institut national d’Etude et d’Action pour le Développement de l’Education ;

Secrétariat général permanent de la Commission nationale pour l’UNESCO ;

Centre régional de Formation des Personnels de l’Education ;

Institut national d’Education et de Formation des jeunes Aveugles ;

Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L’ELEVAGE

1° Cabinet et services rattachés :

Inspection interne ;

Cellule de Communication et d’Information ;

Bureau de la Formation professionnelle agricole ;

Bureau des Relations avec les Organisations paysannes ;

Bureau de la Législation agricole ;

Cellule des statistiques et données ;

Cellule de Prévention et de Lutte contre le Vol de Bétail ;

Bureau de la Formation professionnelle en Elevage.

2° Cabinet du Secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan

3° Secrétariat général et services rattachés :

Cellule de Passation des Marchés publics ;

Cellule des Etudes, de la Planification et suivi-évaluation ;

Cellule des Affaires juridiques ;

Cellule Genre et de l’Equité ;

Cellule de l’Informatique ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Bureau des archives et de la Documentation ;

Bureau du Courrier commun.

4° Directions :

Direction de l’Agriculture ;

Direction de la Protection des Végétaux ;

Direction de l’Horticulture ;

Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques agricoles ;

Direction de la Modernisation de l’Equipement rural ;

Direction du Financement et du Partenariat avec les Organisations ;

Direction des Bassins de Rétention et des Lacs artificiels ;

Direction de l’Elevage ;

Direction des Services vétérinaires ;

Direction des Industries animales ;

Direction du Développement des Équidés ;

Direction de la Planification, de l’Evaluation et des Statistiques ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

5° Autres administrations :

Centre de Formation Professionnelle horticole ;

Centre d’Initiation horticole ;

Centre de Perfectionnement agricole ;

Centre de Perfectionnement des maraîchers ;

Centre de Formation des Techniciens en Agriculture et Génie rural ;

Centre national de Formation en Cultures irriguées ;

Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole ;

Programme des Domaines agricoles communautaires ;

Fonds d’Appui à la Stabulation ;

Centre national d’Aviculture de Mbao ;

Centre national d’Amélioration génétique ;

Centre national de Formation des Techniciens de l’Elevage et des Industries animales de Saint-Louis ;

Centre de Perfectionnement des Eleveurs de Labgar ;

Ranch Djibo Leyti KA de Dolly.

MINISTÈRE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

1° Cabinet et services rattachés :

Inspection interne ;

Cellule des statistiques et données ;

Bureau de la Communication.

2° Secrétariat général et services rattachés :

Cellule de Passation des Marchés publics ;

Cellule de Planification, de Coordination et de Suivi des Programmes ;

Cellule nationale de Suivi de l’Organisation pour la mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) et de l’Organisation pour la mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG) ;

Cellule des Affaires juridiques ;

Cellule du Genre et de l’Equité ;

Cellule Informatique ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Bureau du Courrier, des Archives et de la Documentation.

3° Directions :

Direction de l’Hydraulique ;

Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau ;

Direction de l’Assainissement ;

Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

1° Cabinet et services rattachés :

Inspection interne ;

Service national d’Hygiène ;

Service national de l’Education et de l’Information sanitaire et sociale ;

Cellule des statistiques et données ;

Cellule de la Communication.

2° Secrétariat général et services rattachés :

Cellule de Passation des Marchés publics ;

Bureau du Courrier commun ;

Bureau des Archives et de la Documentation ;

Cellule de la Carte sanitaire et sociale, de la Santé digitale et de l’Observatoire de la Santé ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Cellule de l’Informatique.

3° Directions :

Direction générale de la Santé

Direction de la Lutte contre la Maladie ;

Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant ;

Direction de la Prévention ;

Direction des Laboratoires.

Direction générale des Etablissements de Santé

Direction des Etablissements publics de santé ;

Direction des établissements privés de santé ;

Direction de la qualité, de la sécurité et de l’Hygiène hospitalières.

Direction des Equipements et de la Maintenance ;

Direction de la Planification, de la Recherche et des Statistiques ;

Direction des Ressources humaines ;

Direction des Affaires juridiques ;

Direction de la Propreté et de l’Hygiène publique ;

Direction de l’Action médico- sociale ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

4° Autres administrations :

Centre national de Formation des Techniciens en Maintenance hospitalière ;

Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique ;

Conseil national du Don et de la Transplantation ;

Comité national d’Ethique pour la Recherche en Santé.

Fonds d’Action Médicale ;

Ecole nationale des Travailleurs sociaux spécialisés.

MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L’ACTION SOCIALE ET DES SOLIDARITÉS

1° Cabinet et services rattachés :

Inspection interne ;

Service des Actions sociales ;

Cellule des statistiques et données ;

Cellule de la Communication ;

Centre national d’Assistance et de formation pour la Femme ;

Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance ;

Cellule de suivi opérationnel des projets et programmes ;

2° Secrétariat général et services rattachés :

Cellule de Passation des Marchés publics ;

Cellule des Etudes, de la Planification et suivi évaluation ;

Cellule des Affaires juridiques ;

Cellule de l’Informatique ;

Cellule de Coordination du contrôle de gestion ;

Bureau des Archives et de la Documentation ;

Bureau du Courrier commun.

3° Directions :

Direction générale du Développement communautaire et de la Promotion de l’Equité

Direction du Développement communautaire ;

Direction de l’Equité sociale ;

Direction de l’Equité territoriale ;

Directions régionales ;

Direction générale de l’Action sociale

Direction de la Promotion et de la Protection des groupes vulnérables ;

Direction de la Promotion et de la Protection des Personnes handicapées.

Direction de l’Evaluation des Programmes et projets ;

Direction de la Famille ;

Direction de l’Autonomisation économique de la Femme ;

Direction de l’Equité et de l’Egalité du Genre ;

Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

4° Autres administrations :

Observatoire national de la Parité.

Centre national d’Assistance et de Formation pour les Femmes ;

Fonds national de l’Entreprenariat féminin ;

Fonds national de Crédit pour les Femmes ;

Office national des Pupilles de la Nation ;

Centre d’Accueil, d’Information et d’Orientation pour les Enfants en situation difficile ;

Cellule d’appui à la Protection de l’Enfance ;

Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale ;

Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle ;

Fonds d’Action sociale ;

Fonds de Solidarité nationale.

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE

1° Cabinet et services rattachés :

Inspection interne

Service de Communication ;

Cellule des statistiques et données ;

Centre national d’Information et de Documentation.

2° Secrétariat général et services rattachés :

Cellule Genre et Equité ;

Cellule juridique ;

Cellule de Passation des Marchés

Cellule informatique ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Cellule d’Assurance Qualité ;

Bureau du Courrier commun ;

Bureau de Suivi.

3° Directions :

Direction générale de la Formation professionnelle et technique

Direction des Etablissements publics de Formation professionnelle et technique ;

Direction des Etablissements privés de Formation professionnelle et technique ;

Direction des Curricula et des Innovations pédagogiques.

Direction de l’Apprentissage ;

Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications ;

Direction de l’Insertion ;

Direction de l’Emploi ;

Direction des Ressources humaines ;

Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation ;

Direction de l’Orientation professionnelle ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

4° Autres administrations :

Agence nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes ;

Agence nationale de la Maison de l’Outil ;

Ecole nationale de Formation en Economie familiale et sociale ;

Centre de Formation professionnelle et commerciale Delafosse de Dakar ;

Centre national de Formation des Maîtres d’Enseignement technique ;

Centre de Formation professionnelle des Jeunes de Dakar ;

Centre de Formation professionnelle et technique Sénégal – Japon ;

Centre d’Enseignement professionnel ;

Centre national de Formation des Cours professionnels et Industriels ;

Centre régional d’Enseignement technique féminin ;

Centre d’Enseignement technique féminin ;

Centre de Formation professionnelle de Joal-Fadiouth ;

Centre régional de Formation professionnelle ;

Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique ;

Institut de Coupe, Couture et Mode ;

Centre d’Entreprenariat et de Développement technique ;

Centre de Formation professionnelle de Linguère ;

Centre de Formation professionnelle de Médina Gounas ;

Centre de Formation professionnelle de Mbour ;

Centre de Formation professionnelle de Thiès ;

Centre de Formation professionnelle de Ndindy ;

Centre de Formation professionnelle de Kébémer ;

Centre de Formation professionnelle de Louga ;

Centre de Formation professionnelle de Médina de Dakar ;

Centre sectoriel de Formation professionnelle en tourisme de Saint Louis ;

Centre sectoriel de Formation professionnelle en Tourisme de Ziguinchor ;

Centre sectoriel de Formation professionnelle en horticulture de Thieppe ;

Centre sectoriel de Formation professionnelle en horticulture de Diamniadio ;

Centre sectoriel de Formation professionnelle en aviculture de Diamniadio.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

1° Cabinet et services rattachés

Inspection interne ;

Comité national du Comité Inter-Etats de lutte contre la Sécheresse dans le Sahel;

Comité national Changement Climatique ;

Commission nationale du Développement durable ;

Commission nationale de Gestion des Produits Chimiques ;

Cellule des statistiques et données ;

Cellule d’information et de communication.

2° Secrétariat général et services rattachés :

Cellule des Affaires juridiques ;

Cellule de Passation des Marchés ;

Cellule Genre et Equité

Cellule informatique ;

Cellule de Coordination du Contrôle de Gestion ;

Bureau du Courrier Commun ;

Bureau des Archives et de la Documentation.

3° Directions :

Direction générale du Cadre de vie

Direction de la lutte contre les Encombrements ;

Direction des Paysages urbains et des Espaces publics ;

Direction de la Sensibilisation et du Partenariat institutionnel.

Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols ;

Direction des Parcs nationaux ;

Direction de la Réglementation environnementale et du Contrôle ;

Direction du Changement climatique, de la Transition écologique et des Financements verts ;

Direction de la Planification et de la Veille environnementale ;

Direction des Aires marines communautaires protégées ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

4° Autres administrations :